漢光演習　阿帕契首度公開夜航、野戰整補作業　

聯合報／ 記者李人岳季相儒／台北即時報導
國軍年度漢光41號實兵演習，陸軍航特部601旅夜演練AH-64E阿帕契攻擊直升機夜間「野戰再整補作業」，首度公開阿帕契直升機夜航飛行及夜間野戰地勤作業。記者季相儒／攝影
國軍年度漢光41號實兵演習，陸軍航特部601旅夜演練AH-64E阿帕契攻擊直升機夜間「野戰再整補作業」，首度公開阿帕契直升機夜航飛行及夜間野戰地勤作業。記者季相儒／攝影

國軍年度漢光41號實兵演習即將進入尾聲，陸軍航特部601旅今晚仍持續演練AH-64E阿帕契攻擊直升機「野戰再整補作業」，這也是阿帕契攻擊直升機首度公開夜航飛行及夜間野戰地勤作業。

601旅今天上午演練「野戰再整補作業」，假想攻擊直升機群支援台北周邊空地作戰後，在郊區前進基地進行熱加油及掛彈作業，延續持久戰力。傍晚7點再次模擬攻擊直升機群支援台北周邊空地作戰後，回到前進基地進行再整補，2架AH-64E阿帕契攻擊直升機在夜色中降落樹林河濱公園，在當地待命的地勤補給官兵首先為直升機群進行加油作業，再加掛「刺針」空對空飛彈及地獄火空對地飛彈。

特別的是，由於是夜間作業，直升機機工長及地勤武掛人員分別在防彈頭盔上加掛紅、綠色頭燈，以辨識任務職掌，兩架阿帕契攻擊直升機在地面停留約20分鐘完成整補作業後，隨即再次啟動引擎起飛執行下一階段任務。完成度公開夜航飛行及夜間野戰地勤作業。

國軍年度漢光41號實兵演習，陸軍航特部601旅夜演練AH-64E阿帕契攻擊直升機夜間「野戰再整補作業」，首度公開阿帕契直升機夜航飛行及夜間野戰地勤作業。記者季相儒／攝影
國軍年度漢光41號實兵演習，陸軍航特部601旅夜演練AH-64E阿帕契攻擊直升機夜間「野戰再整補作業」，首度公開阿帕契直升機夜航飛行及夜間野戰地勤作業。記者季相儒／攝影
國軍年度漢光41號實兵演習，陸軍航特部601旅夜演練AH-64E阿帕契攻擊直升機夜間「野戰再整補作業」，首度公開阿帕契直升機夜航飛行及夜間野戰地勤作業。記者季相儒／攝影
國軍年度漢光41號實兵演習，陸軍航特部601旅夜演練AH-64E阿帕契攻擊直升機夜間「野戰再整補作業」，首度公開阿帕契直升機夜航飛行及夜間野戰地勤作業。記者季相儒／攝影
國軍年度漢光41號實兵演習，陸軍航特部601旅夜演練AH-64E阿帕契攻擊直升機夜間「野戰再整補作業」，首度公開阿帕契直升機夜航飛行及夜間野戰地勤作業。記者季相儒／攝影
國軍年度漢光41號實兵演習，陸軍航特部601旅夜演練AH-64E阿帕契攻擊直升機夜間「野戰再整補作業」，首度公開阿帕契直升機夜航飛行及夜間野戰地勤作業。記者季相儒／攝影
國軍年度漢光41號實兵演習，陸軍航特部601旅夜演練AH-64E阿帕契攻擊直升機夜間「野戰再整補作業」，首度公開阿帕契直升機夜航飛行及夜間野戰地勤作業，地勤武掛人員頭戴綠色頭燈，在夜色中為直升機加掛空對地「地獄火」飛彈。記者季相儒／攝影
國軍年度漢光41號實兵演習，陸軍航特部601旅夜演練AH-64E阿帕契攻擊直升機夜間「野戰再整補作業」，首度公開阿帕契直升機夜航飛行及夜間野戰地勤作業，地勤武掛人員頭戴綠色頭燈，在夜色中為直升機加掛空對地「地獄火」飛彈。記者季相儒／攝影
國軍年度漢光41號實兵演習，陸軍航特部601旅夜演練AH-64E阿帕契攻擊直升機夜間「野戰再整補作業」，首度公開阿帕契直升機夜航飛行及夜間野戰地勤作業，機工長在夜色中頭戴紅色頭燈，進行飛安檢查作業。記者季相儒／攝影
國軍年度漢光41號實兵演習，陸軍航特部601旅夜演練AH-64E阿帕契攻擊直升機夜間「野戰再整補作業」，首度公開阿帕契直升機夜航飛行及夜間野戰地勤作業，機工長在夜色中頭戴紅色頭燈，進行飛安檢查作業。記者季相儒／攝影
國軍年度漢光41號實兵演習，陸軍航特部601旅夜演練AH-64E阿帕契攻擊直升機夜間「野戰再整補作業」，首度公開阿帕契直升機夜航飛行及夜間野戰地勤作業，地勤武掛人員在夜色中為直升機加掛空對空「刺針」飛彈。記者季相儒／攝影
國軍年度漢光41號實兵演習，陸軍航特部601旅夜演練AH-64E阿帕契攻擊直升機夜間「野戰再整補作業」，首度公開阿帕契直升機夜航飛行及夜間野戰地勤作業，地勤武掛人員在夜色中為直升機加掛空對空「刺針」飛彈。記者季相儒／攝影

阿帕契 直升機 地勤

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