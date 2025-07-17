漢光第9天 北上增援陸戰99旅 今出動演練大台北地區反擊作戰

國軍漢光41號演習實兵操演第9天，奉令北上增援的陸戰隊99旅今天投入演練大台北地區反擊作戰，確保衛戍要域安全。

位於高雄地區的海軍陸戰隊99旅在演習第4天，也就是12日在參謀總長下令後，演練北上跨作戰區增援，機動馳援首都衛戍。部隊排除履帶戰車與裝甲車等重型裝備後，全車隊包括30餘輛悍馬車、中型戰術輪車、通訊車、微波車、油罐車等輕快車輛，循國道快速機動北上，於12日晚間21時30分車隊抵達龜山下湖西營區待命。

軍聞社今晚報導，漢光41號演習進入持久作戰階段，國防部預備隊海軍陸戰隊99旅於日前北上進入戰術位置後，今天在台北地區實施反擊作戰演練，

陸戰99旅下午接獲命令，前往指定地區執行作戰任務，首先申請火力針對當面不明之敵實施火力壓制，後由官兵運用悍馬車搭配T-75 20公釐機砲、MK19 40公釐榴彈槍等建制武器，針對週邊地區實施戰鬥巡邏，肅清地區內敵軍，完成任務。

軍方並公布影片、照片，陸戰隊悍馬車搭載20公釐機砲、40工釐榴彈槍等武裝在城鎮市區道路巡邏、警戒，特別的是，影片畫面中出現車輛行經宮廟，還特意將廟名以馬賽克遮掩，不願進一步公開演訓細節。 海軍陸戰隊99旅奉令北上增援，以悍馬車隊投入大台北反擊作戰演練。圖／軍聞社 海軍陸戰隊99旅奉令北上增援，以悍馬車隊投入大台北反擊作戰演練。圖／軍聞社

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