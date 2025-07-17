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阿帕契夜間熱加油掛彈整補 全程關燈驗證飛官技術

中央社／ 新北17日電

漢光演習今天進入第9天，為協力大台北地區部隊實施抵抗戰鬥，2架AH-64E阿帕契攻擊直升機於黑夜中降落樹林河濱公園，實施熱加油及掛彈操演，為達隱匿性，直升機進離場時均關閉落地燈及飛航指示燈，採夜視系統驗證飛官技術。

為期10天9夜的國軍漢光41號實兵演習今天進入第9天，依據國防部規劃，15日至16日為敵對台實施縱深作戰，國軍透過軍民整合，演練縱深防禦暨持久作戰；今天至明天是敵軍持續擴大對台作戰縱深。

為協力台北及桃園地區作戰分區實施抵抗戰鬥，繼陸軍航特部所屬2架UH-60M黑鷹直升機、2架AH-64E阿帕契攻擊直升機，上午於新北市樹林一帶的河濱公園實施「熱加油及掛彈」科目演練後，2架AH-64E晚上再度於同一地點實施相同科目。

軍方指出，根據規範，熱加油及掛彈必須在30分鐘內完成。中央社記者實際前往現場，2架AH-64E約晚上7時5分沿大漢溪河道進場並落地，藉加油車實施熱加油，及地面部隊分工合作掛載地獄火及刺針飛彈，約在晚上7時25分左右完成作業，全程僅耗時約20分鐘，隨後立即起飛前往戰術區域再度接戰，以達到持久作戰目標。

值得注意的是，2架AH-64E進場及離場時，均關閉落地燈及飛航指示燈，僅落地作業時才會開啟，目的是確保過程中不被敵軍發現，達到隱匿作用；此外，直升機進場時地面未有管制人員，據了解，上午的演練為飛官採目視進場，晚上則是透過夜視系統進場。

到場觀摩的國防安全研究院委任副研究員揭仲指出，直升機沿大漢溪河道進場並離場，可藉由河道增加行動隱密性，並能協助戍守橋梁或攻擊共軍指揮所及油彈補給點，且作戰半徑涵蓋大台北地區，有助中樞防衛作戰。

揭仲表示，夜間訓練風險高，飛行員的夜間目視能力不比日間，因此夜間落地必須仰賴儀表及器材輔助，這也必須依靠平時紮實訓練。

黑鷹直升機 漢光演習 國防部

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