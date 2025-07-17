快訊

採血不等於抽血？台師大調查曝4大疑點待釐清

每揚言開除鮑爾...川普又馬上改口？外媒曝3理由：利率恐飆升

美股早盤／經濟數據、企業財報亮眼！三大指數上漲 台積電ADR升2.8%

國軍「微型無人機」漢光演習亮相 強化戰場監偵

中央社／ 台北17日電

國軍「漢光41號」演習實兵操演今天進入第9天，多款新式武器裝備亮相，其中已配發三軍部隊的「微型無人機」在多場演練現蹤，有效執行監偵作業，提升戰場覺知與透明度，強化國軍戰場監偵能力。

軍事新聞通訊社今天報導指出，此次「漢光41號」演習實兵操演的陸軍縱深防禦特種偵察、海軍防禦性布雷戒護，以及空軍的防空作戰整備等，均有運用這款4軸構型、體積小巧的微型無人機。

報導提到，官兵操作裝備的堅毅神情，操演單位更藉由實兵、實地、實時、實裝的想定課目，檢視微型無人機的作戰量能，代表國軍部隊具體落實「科技取代人力、火力取代傳統兵力」原則，展現出現代化部隊靈活運用科技裝備的能力。

此外，軍聞社晚間報導，漢光41號實兵演習進入持久作戰階段，國防部預備隊海軍陸戰隊99旅於日前北上進入戰術位置後，今天在台北地區實施反擊作戰演練，官兵依令殲滅突入縱深敵軍，以確保衛戍要域安全。

報導說，陸戰99旅下午接獲命令，前往指定地區執行作戰任務，首先申請火力針對當面不明之敵實施火力壓制，後由官兵運用悍馬車搭配T-75 20公厘機砲、MK19 40公厘榴彈槍等建制武器，針對周邊地區實施戰鬥巡邏，肅清地區內敵軍，完成所負責的任務。

報導說明，國軍持續依「防衛固守，重層嚇阻」軍事戰略，利用各個階段、多種層級的訓練，讓部隊達到高戰備目標，同時結合「多域拒止，韌性防衛」的作戰指導，強化防衛作戰韌性以建立可恃戰力。

演習 實兵 國軍

延伸閱讀

漢光演習共68機艦戰備警巡攪局 專家：示威意味濃厚

漢光演習模擬馬祖電廠遭攻 展現軍民整合防衛韌性

影／漢光演習執行眼鏡蛇不熄火加油及掛彈 吸引民眾圍觀

影／漢光演習 黑鷹、阿帕契直升機演練「油彈藥補給」

相關新聞

漢光演習　阿帕契首度公開夜航、野戰整補作業　

國軍年度漢光41號實兵演習即將進入尾聲，陸軍航特部601旅今晚仍持續演練AH-64E阿帕契攻擊直升機「野戰再整補作業」，...

漢光第9天 北上增援陸戰99旅 今出動演練大台北地區反擊作戰

國軍漢光41號演習實兵操演第9天，奉令北上增援的陸戰隊99旅今天投入演練大台北地區反擊作戰，確保衛戍要域安全。

影／漢光演習 陸航601旅夜間實施阿帕契直升機油彈藥補給作業

國軍年度「漢光41號」實兵演習，今天上午陸軍601航空旅出動2架UH-60M黑鷹直升機與2架AH-64E阿帕契直升機在樹...

漢光演習模擬敵軍海灘登陸 澎防部作戰應變固守要域

漢光41號演習，第一作戰區所屬澎湖防衛指揮部今天模擬敵軍自海灘登陸，進行抵抗陣地城鎮作戰演練，展現高度應變與指管協調等核...

影／演練持久戰…陸軍裝甲564旅今模擬悍馬車故障 迅速搶修恢復戰力

漢光41號演習實兵演練今天模擬持久作戰階段，陸軍第四地區支援指揮部在台南市演練搶修作業，情境狀況為裝甲564旅因悍馬車故...

影／《軍情站》操演油彈得來速　阿帕契、黑鷹降河濱公園快閃整補

漢光41號演習結束倒數第二天，航特部今日在各地持續演練「野戰再整補作業」。假想攻擊直升機支援各守衛區空地作戰後，在設定好...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。