國軍「微型無人機」漢光演習亮相 強化戰場監偵
國軍「漢光41號」演習實兵操演今天進入第9天，多款新式武器裝備亮相，其中已配發三軍部隊的「微型無人機」在多場演練現蹤，有效執行監偵作業，提升戰場覺知與透明度，強化國軍戰場監偵能力。
軍事新聞通訊社今天報導指出，此次「漢光41號」演習實兵操演的陸軍縱深防禦特種偵察、海軍防禦性布雷戒護，以及空軍的防空作戰整備等，均有運用這款4軸構型、體積小巧的微型無人機。
報導提到，官兵操作裝備的堅毅神情，操演單位更藉由實兵、實地、實時、實裝的想定課目，檢視微型無人機的作戰量能，代表國軍部隊具體落實「科技取代人力、火力取代傳統兵力」原則，展現出現代化部隊靈活運用科技裝備的能力。
此外，軍聞社晚間報導，漢光41號實兵演習進入持久作戰階段，國防部預備隊海軍陸戰隊99旅於日前北上進入戰術位置後，今天在台北地區實施反擊作戰演練，官兵依令殲滅突入縱深敵軍，以確保衛戍要域安全。
報導說，陸戰99旅下午接獲命令，前往指定地區執行作戰任務，首先申請火力針對當面不明之敵實施火力壓制，後由官兵運用悍馬車搭配T-75 20公厘機砲、MK19 40公厘榴彈槍等建制武器，針對周邊地區實施戰鬥巡邏，肅清地區內敵軍，完成所負責的任務。
報導說明，國軍持續依「防衛固守，重層嚇阻」軍事戰略，利用各個階段、多種層級的訓練，讓部隊達到高戰備目標，同時結合「多域拒止，韌性防衛」的作戰指導，強化防衛作戰韌性以建立可恃戰力。
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