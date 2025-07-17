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影／漢光演習 陸航601旅夜間實施阿帕契直升機油彈藥補給作業

攝影中心／ 記者季相儒／新北即時報導
今天晚上「夜間直升機油彈藥補給作業」，由2架AH-64E阿帕契直升機進行操演。記者季相儒／攝影
今天晚上「夜間直升機油彈藥補給作業」，由2架AH-64E阿帕契直升機進行操演。記者季相儒／攝影

國軍年度「漢光41號」實兵演習，今天上午陸軍601航空旅出動2架UH-60M黑鷹直升機與2架AH-64E阿帕契直升機在樹林河濱進行「直升機油彈藥補給作業」，晚間也在同一地點進行「夜間直升機油彈藥補給作業」，由兩架AH-64E阿帕契直升機進行操演，兩架依序進場降落後不關車進行熱加油作業，之後由地勤人員將地獄火飛彈以及刺針飛彈掛載上阿帕契直升機，完成所有作業後，兩架直升機依序起飛離場。

地勤人員對阿帕契直升機實施熱加油（引擎不關機）。記者季相儒／攝影
地勤人員對阿帕契直升機實施熱加油（引擎不關機）。記者季相儒／攝影
完成作業後兩架阿帕契直升機依序離場。記者季相儒／攝影
完成作業後兩架阿帕契直升機依序離場。記者季相儒／攝影
地勤人員將刺針飛彈掛載上阿帕契直升機。記者季相儒／攝影
地勤人員將刺針飛彈掛載上阿帕契直升機。記者季相儒／攝影
阿帕契直升機完成作業後離場。記者季相儒／攝影
阿帕契直升機完成作業後離場。記者季相儒／攝影
地勤人員將地獄火飛彈掛載上阿帕契直升機。記者季相儒／攝影
地勤人員將地獄火飛彈掛載上阿帕契直升機。記者季相儒／攝影
2架阿帕契直升機依序離場。記者季相儒／攝影
2架阿帕契直升機依序離場。記者季相儒／攝影

黑鷹直升機 飛彈 阿帕契 漢光

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