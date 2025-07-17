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漢光演習模擬敵軍海灘登陸 澎防部作戰應變固守要域

中央社／ 澎湖縣17日電
漢光演習持續，第一作戰區所屬澎湖防衛指揮部17日擬敵軍自海灘登陸，進行抵抗陣地城鎮作戰演練，展現高度應變與指管協調等核心區域防衛韌性。（澎湖防衛部提供）中央社
漢光演習持續，第一作戰區所屬澎湖防衛指揮部17日擬敵軍自海灘登陸，進行抵抗陣地城鎮作戰演練，展現高度應變與指管協調等核心區域防衛韌性。（澎湖防衛部提供）中央社

漢光41號演習，第一作戰區所屬澎湖防衛指揮部今天模擬敵軍自海灘登陸，進行抵抗陣地城鎮作戰演練，展現高度應變與指管協調等核心區域防衛韌性。

漢光41號演習實兵操演進入第9天，第一作戰區今天模擬敵軍自海灘登陸，企圖沿交通要道突穿奪取要域，進行抵抗陣地城鎮作戰演練，澎湖防衛指揮部所屬機步營在接獲命令後，隨即駕駛CM21裝甲車機動前進，完成兵力展開與陣地構築，展現高度應變與指管協調能力。

第一作戰區表示，抵抗陣地城鎮作戰演練，參演官兵依據地形與戰術需求，靈活配置兵火力，結合市鎮地物與道路節點構築交叉火網，有效遲滯敵軍攻勢，甲車則以50機槍與40榴彈槍提供火力支援，掌握戰場敵情，發揮搜索與近戰特性，排除敵反裝甲武器威脅，同時實施戰傷救護，強化官兵自救互救技能與臨戰處置能力。

第一作戰區表示，抵抗陣地城鎮作戰整體操演，驗證部隊在複雜戰場環境下之應變作為，進一步強化基層部隊地區作戰經營與任務協同能力，厚植核心區域防衛韌性。

漢光41號演習持續展開，國軍第1作戰區所屬澎湖防衛指揮部17日模擬敵軍已自灘岸登陸，參演官兵依地形與戰術需求靈活配置兵火力，結合市鎮地物與道路節點構築交叉火網，有效遲滯敵軍攻勢。（澎湖防衛指揮部提供）中央社
漢光41號演習持續展開，國軍第1作戰區所屬澎湖防衛指揮部17日模擬敵軍已自灘岸登陸，參演官兵依地形與戰術需求靈活配置兵火力，結合市鎮地物與道路節點構築交叉火網，有效遲滯敵軍攻勢。（澎湖防衛指揮部提供）中央社

澎湖 漢光 演習 實兵

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