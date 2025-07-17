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馬防部核心戰鬥操演 強化縱深與持續作戰能力

中央社／ 連江縣16日電

馬祖以人工坑道密度高聞名，坑道更是防衛作戰的重要支撐。面對戰時可能發生的突襲場景，馬防部今配合國軍「漢光41號」演習，實施核心戰鬥操演，強化持續作戰能力。

馬祖防衛指揮部今天下午發布消息稿指出，馬祖地區地勢多山，同時具備天然屏障與人工坑道，至今仍是官兵防衛作戰的重要支撐。面對戰時可能發生的敵軍突襲場景。「漢光41號」演習實兵操演今天進入第9天，下午由南竿守備大隊實施核心戰鬥操演，以強化縱深與持續作戰能力。

馬防部說明，操演模擬敵軍突穿海岸據點，部隊依令迅速集結，同時向心收攏兵力，進入核心陣地，並利用坑道、地形、工事與火力配置，構築核心抵抗圈，以保存戰力，完成整補後，待命投入戰鬥，充分驗證部隊的戰場應變與續戰能力。

馬防部強調，本項核心戰鬥操演，力求貼近真實戰鬥情況，官兵展現出面對敵情變化的即時應處能力，故對確保馬祖地區安全，具有重要意義。

馬祖 漢光 演習

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