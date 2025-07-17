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影／演練持久戰…陸軍裝甲564旅今模擬悍馬車故障 迅速搶修恢復戰力

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
陸軍第四地區支援指揮部今天在台南市演練搶修作業，情境狀況為裝甲564旅因悍馬車故障，影響機動及作戰。圖／八軍團提供
陸軍第四地區支援指揮部今天在台南市演練搶修作業，情境狀況為裝甲564旅因悍馬車故障，影響機動及作戰。圖／八軍團提供

漢光41號演習實兵演練今天模擬持久作戰階段，陸軍第四地區支援指揮部在台南市演練搶修作業，情境狀況為裝甲564旅因悍馬車故障，影響機動及作戰，四支部立即出動保修前支組緊急搶修，協力恢復裝備妥善，繼續作戰任務。

昨天第四作戰區步兵137旅教召部隊在台南市灘岸邊模擬敵軍已登陸，持續向城鎮前進，進入縱深防禦作戰階段；官兵結合地形地物與既有設施，在重要路段展開防禦部署，運用城鎮特性，遲滯敵軍行動，依令實施逐次抵抗，延緩敵軍北進企圖。

今天上午，裝甲564旅在台南地區模擬悍馬車故障，單位隨即依程序，迅速申請保修溢量支援；四支部保修收集站獲報後，緊急派遣保修前支組及救濟車，迅速前往單位通報座標位置。

隨後，保修前支組抵達現場，確認車輛無法於短時間內完成修復後，立即展開救濟作業，並以吊掛方式安全脫離戰場，展現野戰保修部隊專業與應變能力。

作戰演練過程中，考量戰場敵情威脅，隨時可能遭遇敵特工襲擾、砲擊威脅等，564旅及四支部保修前支組除了進行搶修作業，也派遣官兵於周圍戒護，確保作業安全。

此戰場搶修次演練節奏緊湊、力求真實，展現野戰保修緊急應處效能，以強化作戰部隊與後勤支援單位官兵對於戰場複雜環境下的協調與應變能力。

陸軍第四地區支援指揮部今天在台南市演練搶修作業，情境狀況為裝甲564旅因悍馬車故障，影響機動及作戰。圖／八軍團提供
陸軍第四地區支援指揮部今天在台南市演練搶修作業，情境狀況為裝甲564旅因悍馬車故障，影響機動及作戰。圖／八軍團提供
陸軍第四地區支援指揮部今天在台南市演練搶修作業，情境狀況為裝甲564旅因悍馬車故障，影響機動及作戰。圖／八軍團提供
陸軍第四地區支援指揮部今天在台南市演練搶修作業，情境狀況為裝甲564旅因悍馬車故障，影響機動及作戰。圖／八軍團提供
陸軍第四地區支援指揮部今天在台南市演練搶修作業，情境狀況為裝甲564旅因悍馬車故障，影響機動及作戰。圖／八軍團提供
陸軍第四地區支援指揮部今天在台南市演練搶修作業，情境狀況為裝甲564旅因悍馬車故障，影響機動及作戰。圖／八軍團提供
陸軍第四地區支援指揮部今天在台南市演練搶修作業，情境狀況為裝甲564旅因悍馬車故障，影響機動及作戰。圖／八軍團提供
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