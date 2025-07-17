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影／《軍情站》操演油彈得來速　阿帕契、黑鷹降河濱公園快閃整補

聯合報／ 記者徐宇威／新北市即時報導
AH-64E攻擊直升機依空地協調官指示進入樹林河濱公園，在地面無引導手指揮下，自力以戰術落地方式降落於整補區。記者徐宇威／攝影
AH-64E攻擊直升機依空地協調官指示進入樹林河濱公園，在地面無引導手指揮下，自力以戰術落地方式降落於整補區。記者徐宇威／攝影

漢光41號演習結束倒數第二天，航特部今日在各地持續演練「野戰再整補作業」。假想攻擊直升機支援各守衛區空地作戰後，在設定好的野戰整補點進行油彈熱整補，持續投入戰鬥。

601旅兩架AH-64E阿帕契攻擊直升機與兩架UH-60M黑鷹直升機，17日上午9時許，依序依空地協調官指示進入樹林河濱公園，在地面無引導手指揮下，自力以戰術落地方式降落於整補區。隨後在旋翼不停下，以M978軍用野戰油罐車進行1對4同時的油料熱整補。續以關俥停止旋翼，維持APU(輔助動力單元)運作之下進行彈藥快速掛載後便依序升空再投入作戰，全程時間不到30分鐘。

除了日間野戰整補，陸航601旅今晚也將進行夜間野戰整補，驗證全時野戰整補能力。

黑鷹直升機 阿帕契 演習

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