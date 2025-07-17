聽新聞
0:00 / 0:00
影／《軍情站》操演油彈得來速 阿帕契、黑鷹降河濱公園快閃整補
漢光41號演習結束倒數第二天，航特部今日在各地持續演練「野戰再整補作業」。假想攻擊直升機支援各守衛區空地作戰後，在設定好的野戰整補點進行油彈熱整補，持續投入戰鬥。
601旅兩架AH-64E阿帕契攻擊直升機與兩架UH-60M黑鷹直升機，17日上午9時許，依序依空地協調官指示進入樹林河濱公園，在地面無引導手指揮下，自力以戰術落地方式降落於整補區。隨後在旋翼不停下，以M978軍用野戰油罐車進行1對4同時的油料熱整補。續以關俥停止旋翼，維持APU(輔助動力單元)運作之下進行彈藥快速掛載後便依序升空再投入作戰，全程時間不到30分鐘。
除了日間野戰整補，陸航601旅今晚也將進行夜間野戰整補，驗證全時野戰整補能力。
👉726大罷免決戰
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言