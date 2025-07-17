國軍加薪人力可望回流 國防部修法提高軍士官留營、再入營門檻

國軍可望高額加薪，提高留營率或促使已退役年齡符合者人員重新回流，國防部近日預告「陸海空軍軍官士官志願留營入營甄選服役規則第3條、第6條修正草案」，軍、士官留營或重入營的條件將趨於嚴謹，新訂曾遭「撤職、降階、記大過、悔過被罰薪超過2個月本俸者，恐皆無法留營或再入營。

軍官士官志願留營、入營，原有一項條件須為：申請留營者「最近1年至3年未受品德類記過以上之處分」；申請志願再入營者「離營前最後1年至3年未受品德類記過以上之處分」。

新公布草案同一條款則更新為：「最近1年至3年未受撤職、降階、記大過、悔過逾受2個月本俸(薪額)之財產懲罰，或品德類記過之懲罰。但累記申誡3次視為記過一次、記過3次視為記大過1次，不在此限」。

商品推薦