快訊

雖已認罪行賄柯文哲 京華城法務經理：不清楚為何捐30萬

蘋果iPhone 17全系列顏色「最終版」曝光！5新色爭豔超期待

台灣會被川普賣掉？台資深外交官：勿低估川普能耐

國軍加薪人力可望回流 國防部修法提高軍士官留營、再入營門檻

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
國軍可望高額加薪，可因此提高留營率或促使已退役年齡符合者人員重新回流。圖／聯合報系資料照片
國軍可望高額加薪，可因此提高留營率或促使已退役年齡符合者人員重新回流。圖／聯合報系資料照片

國軍可望高額加薪，提高留營率或促使已退役年齡符合者人員重新回流，國防部近日預告「陸海空軍軍官士官志願留營入營甄選服役規則第3條、第6條修正草案」，軍、士官留營或重入營的條件將趨於嚴謹，新訂曾遭「撤職、降階、記大過、悔過被罰薪超過2個月本俸者，恐皆無法留營或再入營。

軍官士官志願留營、入營，原有一項條件須為：申請留營者「最近1年至3年未受品德類記過以上之處分」；申請志願再入營者「離營前最後1年至3年未受品德類記過以上之處分」。

新公布草案同一條款則更新為：「最近1年至3年未受撤職、降階、記大過、悔過逾受2個月本俸(薪額)之財產懲罰，或品德類記過之懲罰。但累記申誡3次視為記過一次、記過3次視為記大過1次，不在此限」。

空軍 國防部

延伸閱讀

加薪有效？7所軍官院校招生達標 五年來首次

影／以色列連環炸敘利亞國防部！女主播連線遇空襲 驚恐落跑畫面曝

8月準備發財！「四生肖」擁抱財神爺…升官又加薪、貴人上門送錢來

資通電軍指揮部委辦幼兒園有狼師判8年 12家長向國防部求償

相關新聞

國軍加薪人力可望回流 國防部修法提高軍士官留營、再入營門檻

國軍可望高額加薪，提高留營率或促使已退役年齡符合者人員重新回流，國防部近日預告「陸海空軍軍官士官志願留營入營甄選服役規則...

漢光演習共68機艦戰備警巡攪局 專家：示威意味濃厚

國軍漢光41號演習進入第9天，共軍發動「聯合戰備警巡」來攪局，軍方統計昨天共有58架次共機出海，創下近期紀錄，並有無人機...

我F-16V戰機選定升級電戰莢艙？美兩大廠爭取中

外傳空軍已選定「蝮蛇之盾（IVEWS）」的AN/ALQ-254（V）1電戰莢艙，作為已升級的66架F-16V BLK20...

影／漢光演習執行眼鏡蛇不熄火加油及掛彈 吸引民眾圍觀

漢光演習今天進入倒數第二天，今天在台中地區進行演練，開始由兩架AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機降落在特定地點，停妥後，國軍官兵...

漢光第九天／掃盪假想登陸共軍 阿帕契演練熱加油、掛彈

國軍年度漢光41號實兵演習進入第9天，航特部601旅今天演練AH-64E阿帕契攻擊直升機「野戰再整補作業」，假想攻擊直升...

影／漢光演習 黑鷹、阿帕契直升機演練「油彈藥補給」

國軍年度「漢光四十一號」實兵演習登場，今天上午陸軍601航空旅出動2架UH-60M黑鷹直升機與2架AH-64E阿帕契直升...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。