漢光演習共68機艦戰備警巡攪局 專家：示威意味濃厚
國軍漢光41號演習進入第9天，共軍發動「聯合戰備警巡」來攪局，軍方統計昨天共有58架次共機出海，創下近期紀錄，並有無人機再次繞台飛行。軍事專家揭仲解讀，共軍確實意圖趁漢光進行情蒐，昨天的戰備警巡有很有示威的意味。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。
國防部公布，從昨日清晨到今日清晨6點為止，共計偵獲共機58架次、共艦9艘、公務船1艘，持續出海擾台。其中45架次共機曾跨越海峽中線進入我北部、中部、西南及東部空域活動。
根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午6時到晚間9時50分為止，發現中共戰鬥機、轟炸機、輔戰機及無人機計25架次在台海中線沿線活動，其中14架次曾逾越中線進入我北部、中部及西南空域。
另有無人機1架，從上午9時55分到下午4時45分期間，繞行台灣本島飛行一圈。
同時，昨日上午7時到晚間8時50分，也發現共軍大批戰鬥機、轟炸機、輔戰機及無人機共計27架次，在我西南空域內徘徊活動。
對於共軍的動作，中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，其實早在共軍發動聯合戰備警巡前，就已用無人機繞台過2次，根據日本防衛省公布的資訊，共機常在花蓮東方外海刻意繞圈，甚至外圍還有共軍電偵機，他認為共軍就是意圖趁漢光演習期間進行電子參數等各式情蒐。
揭仲解讀，昨天的戰備警巡多少就有示威意味，不過目前為止還沒採取大動作干擾漢光演習的進行，這也是接下來2天要再觀察的。
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