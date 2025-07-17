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我F-16V戰機選定升級電戰莢艙？美兩大廠爭取中

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
F-16戰機ALQ-184電戰莢艙，已多年未提升電戰軟體。 圖／聯合報系資料照片
F-16戰機ALQ-184電戰莢艙，已多年未提升電戰軟體。 圖／聯合報系資料照片

外傳空軍已選定「蝮蛇之盾（IVEWS）」的AN/ALQ-254（V）1電戰莢艙，作為已升級的66架F-16V BLK20戰機的外掛式電戰莢艙；惟美商諾斯洛普也提出新型電戰莢艙ALQ-131C作為選項。空軍司令部表示，各項購案均依管制節點執行，涉及機敏部分秉持保密原則處理，不對外公開說明。

傳為爭取納入2026年美對台軍售清單，空軍F-16V戰機所搭配的數位化外掛式電戰莢艙，選定L3 Harris的Viper Shield「蝮蛇之盾（IVEWS）」的AN/ALQ-254（V）1電戰莢艙，將取代老舊的ALQ-184電戰莢艙。

空軍現役F-16戰機機群並未每架都配備ALQ-184電戰莢艙，但出作戰任務時，每一架都要掛上莢艙。但服役20餘年的ALQ-184屬類比訊號，已不符合戰備需求，也已多年未編預算提升電戰軟體。

據了解，美國外銷F-16C/D BLK70戰機用戶，都配合洛馬採用L3H ALQ-254電戰莢艙，但去年美國空軍飛測諾斯洛普的ALQ-257電戰莢艙成功後，土耳其立刻更換，採用諾廠的ALQ-257；土耳其的舉動，讓宿敵希臘也跟進，對ALQ-257表達高度興趣。

美國空軍以IVEWS作為建案名稱，已要求國會撥款量產ALQ-257，並將把系統裝進原ALQ-131A莢艙內實施飛測而已，稱為ALQ-131C。傳日本航空自衛隊考慮將ALQ-131C提供F-15戰機使用，也爭取台灣使用。

空軍司令部表示，國軍相關武器裝備均依敵情威脅及防衛作戰需求規劃建置；另各項購案均依管制節點執行，涉及機敏部分秉持保密原則處理，不對外公開說明。而因應共軍灰色地帶襲擾及台海周邊威脅持續增長，空軍刻依流程規劃採購F-16型機新式電戰莢艙，以確保我軍戰力發揚。

空軍 戰機 F-16V

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