影／漢光演習執行眼鏡蛇不熄火加油及掛彈 吸引民眾圍觀
漢光演習今天進入倒數第二天，今天在台中地區進行演練，開始由兩架AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機降落在特定地點，停妥後，國軍官兵迅速分組為直升機執行不熄火加油及地獄火飛彈熱掛彈，演練過程吸引許多民眾在旁圍觀。
軍事觀察家紀東昀表示，今天演練熱加油和戰鬥整補，此項目對美國而言也是難度高科目，熱加油要縮短在地面整補時間，直升機引擎不關車，發動機運轉下加油作業，危險性很高，此科目陸航每年都演練，戰技純熟，陸航也是國軍目前夜間使用夜視鏡最高部隊，飛行員和地勤員與基地人員都會使用夜視鏡，融入日常生活作息。
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