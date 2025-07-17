快訊

雖已認罪行賄柯文哲 京華城法務經理：不清楚為何捐30萬

蘋果iPhone 17全系列顏色「最終版」曝光！5新色爭豔超期待

台灣會被川普賣掉？台資深外交官：勿低估川普能耐

影／漢光演習執行眼鏡蛇不熄火加油及掛彈 吸引民眾圍觀

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
漢光41號演習今天進入倒數第二日，第五作戰區今天由陸航部隊於台中地區，執行「熱加油及地獄火飛彈熱掛彈」作業。記者黃仲裕／攝影
漢光41號演習今天進入倒數第二日，第五作戰區今天由陸航部隊於台中地區，執行「熱加油及地獄火飛彈熱掛彈」作業。記者黃仲裕／攝影

漢光演習今天進入倒數第二天，今天在台中地區進行演練，開始由兩架AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機降落在特定地點，停妥後，國軍官兵迅速分組為直升機執行不熄火加油及地獄火飛彈熱掛彈，演練過程吸引許多民眾在旁圍觀。

軍事觀察家紀東昀表示，今天演練熱加油和戰鬥整補，此項目對美國而言也是難度高科目，熱加油要縮短在地面整補時間，直升機引擎不關車，發動機運轉下加油作業，危險性很高，此科目陸航每年都演練，戰技純熟，陸航也是國軍目前夜間使用夜視鏡最高部隊，飛行員和地勤員與基地人員都會使用夜視鏡，融入日常生活作息。

漢光41號演習今天進入倒數第二日，第五作戰區今天由陸航部隊於台中地區，執行「熱加油及地獄火飛彈熱掛彈」作業。記者黃仲裕／攝影
漢光41號演習今天進入倒數第二日，第五作戰區今天由陸航部隊於台中地區，執行「熱加油及地獄火飛彈熱掛彈」作業。記者黃仲裕／攝影

眼鏡蛇 直升機 漢光演習

延伸閱讀

漢光第九天／掃盪假想登陸共軍 阿帕契演練「熱加油」掛彈

影／漢光演習 黑鷹、阿帕契直升機演練「油彈藥補給」

影／漢光演習眼鏡蛇直升機降落台中掛彈 路過民眾好驚喜

影／漢光演習確保空中戰力 第五作戰區演練夜間跑滑道搶修

相關新聞

國軍加薪人力可望回流 國防部修法提高軍士官留營、再入營門檻

國軍可望高額加薪，提高留營率或促使已退役年齡符合者人員重新回流，國防部近日預告「陸海空軍軍官士官志願留營入營甄選服役規則...

漢光演習共68機艦戰備警巡攪局 專家：示威意味濃厚

國軍漢光41號演習進入第9天，共軍發動「聯合戰備警巡」來攪局，軍方統計昨天共有58架次共機出海，創下近期紀錄，並有無人機...

我F-16V戰機選定升級電戰莢艙？美兩大廠爭取中

外傳空軍已選定「蝮蛇之盾（IVEWS）」的AN/ALQ-254（V）1電戰莢艙，作為已升級的66架F-16V BLK20...

影／漢光演習執行眼鏡蛇不熄火加油及掛彈 吸引民眾圍觀

漢光演習今天進入倒數第二天，今天在台中地區進行演練，開始由兩架AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機降落在特定地點，停妥後，國軍官兵...

漢光第九天／掃盪假想登陸共軍 阿帕契演練熱加油、掛彈

國軍年度漢光41號實兵演習進入第9天，航特部601旅今天演練AH-64E阿帕契攻擊直升機「野戰再整補作業」，假想攻擊直升...

影／漢光演習 黑鷹、阿帕契直升機演練「油彈藥補給」

國軍年度「漢光四十一號」實兵演習登場，今天上午陸軍601航空旅出動2架UH-60M黑鷹直升機與2架AH-64E阿帕契直升...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。