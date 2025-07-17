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漢光第九天／掃盪假想登陸共軍 阿帕契演練熱加油、掛彈

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國軍年度漢光41號實兵演習進入第9天，航特部601旅今天演練AH-64E阿帕契攻擊直升機「野戰再整補作業」，地勤人員為阿帕契直升機加掛空對空刺針飛彈。記者季相儒／攝影
國軍年度漢光41號實兵演習進入第9天，航特部601旅今天演練AH-64E阿帕契攻擊直升機「野戰再整補作業」，地勤人員為阿帕契直升機加掛空對空刺針飛彈。記者季相儒／攝影

國軍年度漢光41號實兵演習進入第9天，航特部601旅今天演練AH-64E阿帕契攻擊直升機「野戰再整補作業」，假想攻擊直升機群支援台北周邊空地作戰後，在郊區前進基地進行熱加油及掛彈作業，延續持久戰力。軍事專家解讀，陸航在戰時可支援大台北守軍，更可攻擊共軍第二線指揮所和補給點，對中樞防衛作戰相當重要。

國軍年度漢光41號實兵演習進入第9天，狀況推演國軍面對登陸共軍採取縱深防禦，誘使敵軍深入，進入「持久作戰」階段，各作戰區戰鬥部隊與共軍進入最後決戰及掃蕩階段，陸航部隊也向各作戰區提供空中支援。

航特部601旅今天在樹林河濱公園演練AH-64E阿帕契攻擊直升機「野戰前進整補作業」，任務假想阿帕契攻擊直升機群在支援台北周邊掃蕩共軍的對地支援任務後，進行野戰落地加油再整補，2架AH-64E阿帕契直升機在會合另2架UH-60M黑鷹通用直升機後，轉往大漢溪畔的樹林河濱公園落地。

在當地待命的地勤補給官兵首先在直升機群引擎不熄火的情況下進行「熱加油」作業，出動大型M998大型油罐車，同時為4架直升機加油；稍後再從黑鷹直升機卸下彈箱，為阿帕契直升機加掛地獄火空對地飛彈及刺針空對空飛彈，其中也包含專門搭配AH-64E毫米波雷達的AGM-114L長弓地獄火飛彈。

熱加油及掛彈作業很快在半小時內迅速結束，在飛行員沒有下機的情況下，直升機便立刻起飛再執行下一批戰鬥任務。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲解讀，野戰熱加油掛彈可讓陸航部隊在即便基地遭受攻擊癱瘓的情況下，仍能保有持續作戰能力，利用河濱作為補給點，也可獲得相當隱蔽遮蔽，也可沿河道出發攻擊，其作戰半徑也可涵蓋整個大台北地區，足以支援守軍，也可攻擊台北周邊共軍第一線甚至第二線的指揮所、補給點和通訊管制節點等，對中樞防衛作戰相當重要。

國軍年度漢光41號實兵演習進入第9天，航特部601旅今天演練AH-64E阿帕契攻擊直升機「野戰再整補作業」，出動M978油罐車，同時為4架直升機加油。記者李人岳／攝影
國軍年度漢光41號實兵演習進入第9天，航特部601旅今天演練AH-64E阿帕契攻擊直升機「野戰再整補作業」，出動M978油罐車，同時為4架直升機加油。記者李人岳／攝影
國軍年度漢光41號實兵演習進入第9天，航特部601旅今天演練AH-64E阿帕契攻擊直升機「野戰再整補作業」。記者季相儒／攝影
國軍年度漢光41號實兵演習進入第9天，航特部601旅今天演練AH-64E阿帕契攻擊直升機「野戰再整補作業」。記者季相儒／攝影
國軍年度漢光41號實兵演習進入第9天，航特部601旅今天演練AH-64E阿帕契攻擊直升機「野戰再整補作業」，地勤人員為阿帕契直升機加掛地獄火反裝甲飛彈。記者季相儒／攝影
國軍年度漢光41號實兵演習進入第9天，航特部601旅今天演練AH-64E阿帕契攻擊直升機「野戰再整補作業」，地勤人員為阿帕契直升機加掛地獄火反裝甲飛彈。記者季相儒／攝影
國軍年度漢光41號實兵演習進入第9天，航特部601旅今天演練AH-64E阿帕契攻擊直升機「野戰再整補作業」。記者季相儒／攝影
國軍年度漢光41號實兵演習進入第9天，航特部601旅今天演練AH-64E阿帕契攻擊直升機「野戰再整補作業」。記者季相儒／攝影
國軍年度漢光41號實兵演習進入第9天，航特部601旅今天演練AH-64E阿帕契攻擊直升機「野戰再整補作業」，地勤人員為阿帕契直升機加掛地獄火反裝甲飛彈。記者李人岳／攝影
國軍年度漢光41號實兵演習進入第9天，航特部601旅今天演練AH-64E阿帕契攻擊直升機「野戰再整補作業」，地勤人員為阿帕契直升機加掛地獄火反裝甲飛彈。記者李人岳／攝影

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