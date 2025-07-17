漢光演習模擬馬祖電廠遭攻 展現軍民整合防衛韌性

國軍「漢光41號」演習實兵操演今天進入第9天，為強化軍民整合應處能力，演習模擬敵軍破壞北竿發電廠，馬防部結合地區警消與醫護體系，共同執行應援操演，展現軍民整合防衛韌性。

馬祖防衛指揮部今天發布消息稿指出，「漢光41號」演習第9天，北高守備大隊今天上午結合連江縣消防局北竿消防分隊、警察局北竿警察所、衛生福利局北竿衛生所等，共同執行北竿發電廠應變馳援（應援）操演，具體強化軍民整合的應處能力。

馬防部指出，操演模擬敵軍破壞北竿發電廠，並企圖引燃油槽，北高守備大隊隨即啟動重要目標防護應變機制，編組兵力採步戰協同方式，進入電廠周邊展開肅清行動。期間人員遭襲受傷，隨即實施戰傷救護與脫離處置；同時由消防分隊投入撲滅油槽火勢，確保發電設施安全。

馬防部透過消息稿強調，北竿地區用電須從南竿以電纜輸送，所以若南北竿間電纜遭破壞，島上備援電力裝置就是重要措施。此項操演採實地、實兵演練，展現軍民整合精神，且共築堅實的防衛韌性，對確保北竿地區安全十分重要。

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