影／漢光演習 黑鷹、阿帕契直升機演練「油彈藥補給」

國軍年度「漢光四十一號」實兵演習登場，今天上午陸軍601航空旅出動2架UH-60M黑鷹直升機與2架AH-64E阿帕契直升機在樹林河濱進行「直升機油彈藥補給作業」，在引擎不關車的狀況下，於30分鐘內完成油彈補給，重返前線作戰。
UH-60M黑鷹直升機及AH-64E阿帕契直升機依序落地，在引擎不關車情況下，地勤官兵迅速從油罐車同時對4架直升機進行油料補給，並協助攻擊直升機掛彈整補，將地獄火飛彈及刺針飛彈從UH-60M黑鷹直升機取下，並掛載上AH-64E阿帕契直升機，全程時間僅用不到30分鐘，完成後立即起飛，繼續作戰任務。
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