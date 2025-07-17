影／漢光演習眼鏡蛇直升機降落台中掛彈 路過民眾好驚喜
漢光41號演習今天倒數第二天，國軍第五作戰區今天由陸航部隊在台中山城地區，執行「熱加油及地獄火飛彈熱掛彈」作業，在規劃整補地點，地勤人員引導AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機降落，在飛機引擎保持運轉狀態下，作業人員遂行油彈補給，迅速恢復戰力，演練過程吸引民眾停車觀看，為國軍加油。
軍事觀察家紀東昀表示，今天演練熱加油和戰鬥整補，此項目對美國而言也是難度高科目，熱加油要縮短在地面整補時間，直升機引擎不關車，發動機運轉下加油作業，危險性很高，此科目陸航每年都演練，戰技純熟，陸航也是國軍目前夜間使用夜視鏡最高部隊，飛行員和地勤員與基地人員，都會使用夜神鏡，融入日常生活作息，陸航戰力高。
紀東昀說，台海目前緊張局勢是世界公認，國軍目前因局勢演變，訓練朝朝實戰化，實兵實作，陸航部隊投入，象徵中部地區第五作戰區戰略預備隊的投入，戰場最關鍵時間投入陸航部隊。
軍方表示，熱加油、熱掛彈，是指飛機保持在發動狀態，進行油料與彈藥快速補充，旨在提升出擊率及戰場存活率，避免遭敵鎖定，並縮短作業所需時間，熱加油、熱掛彈雖相對便利，也具戰術價值，但操作難度與危險係數皆高，因此作業期間，飛行員必須全程將雙手貼於艙內玻璃等處，避免誤觸儀表或按鈕，造成掛載武器意外走火的情況。
今天演練過程，二架眼鏡蛇攻擊直升機降落台中山城地區指定地點，陸航地面官兵迅速定位，並分組快速為直升機加油掛彈，演練動作紮實迅速，台中市消防局也派人車到場戒護，吸引開車和騎車民眾停車觀看演練過程，民眾說意外看到漢光演習現場，驚喜又幸運。
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