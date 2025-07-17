加薪有效？7所軍官院校招生達標 五年來首次

114學年度各軍事院校新生，目前已經在進行入伍訓。相較往年，招生狀況出現明顯好轉，七所校院（陸海空官校，國防大學的理工、政戰、管理學院，國防醫學院）的報到人數，都高於預計招生數，是五年來首見的好景。由於立法院於6月通過「軍人待遇條例」修正，明訂115年起志願役加給為3萬元，加上賴清德總統於今年4月起，將戰鬥部隊加給調升為最高1.2萬元，等於戰鬥部隊基層官兵自明年起，每月加薪高達3.2萬元，顯然在重賞之下必有勇夫。

對軍校招生成績明顯上揚，提案立委徐巧芯表示欣慰，認為此舉就是為了能招募到更好、更適合的人才，才能有效篩選，也讓現役軍人更有尊嚴，顯然已有立竿見影效果。她也表示，雖然政院未提出覆議，但不確定賴政府是否仍抱著小心思，認為若透過大罷免讓民進黨重回國會多數，就能夠翻案。她表示，如果自己下會期仍在立法院，一定會強力監督，不允許政院不編預算。

軍校如今不自辦考試，報名者憑學測、統測成績申請，由於6月底就報到，因此無法參加第二次學測。114年度招生總名額，原預定1476人，報名者為4008人，入學報到者為1687人。

若以近五年數字比較，110至113學年，報名者分別為3747、2845、3075、3146人，入學報到人數分別為1647、1465、1597、1530人。即將開始的114學年，在報名與入學人數都創新高。過去四年，都有學校（學院）入學人數低於招生目標，今年則都出現超額。

不過，在國防大學的管理、政戰學院，仍然出現明顯的女生超額錄取狀況：國防管理學院預計招收男女生為116、31人，實際入學為112、102人；政戰學院預計招收男女生為132、48人，實際入學為102、101人。

今年2月，立院會期開始時，立委徐巧芯就提出軍人待遇條例修正案，將原訂每月1萬元的「志願役加給」增為3萬元。本案成為國民黨團優先法案，3月7日在院會通過逕付二讀。國防部與行政院則表示不宜通盤式喊價，且立院通過大幅提升支出的法案，依法應徵詢政院。

3月21日，賴清德總統利用視導陸戰隊機會，親自宣布將於4月起，將志願役加給增為1.3萬至1.5萬，另外「戰鬥部隊加給」由5千元或3千元，增至1.2萬元或7千元。國民黨團並未因此停止推動修法，於6月10日三讀通過修正條文。由於考慮到114年度預算已編列，因此訂於115年起上路。

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