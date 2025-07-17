漢光演練淡水河口反斬首 明年換裝M1A2T八里阻滯敵軍

國軍漢光41號演習實兵操演昨日實施「縱深防禦作戰」，經證實，在海軍陸戰隊66旅主力改編從事中樞衛戍作戰後，位於淡水河口南岸台北港的「重要目標防護」任務，改由陸軍269旅接手，明年換裝M1A2T戰車連，戰時部防八里阻滯敵軍。國軍今年雖然首度驗證島上作戰，模擬戰火延燒入城鎮，但也特別落實淡水河口防務實作，刻意向三軍統帥展示有能力防衛中樞「反斬首」的作為。

台北市今下午將同時實施防空演習與全民防衛動員演習，首度演練當戰火波及人口密集城鎮市區，民眾如何因應。根據市府局處兵推內容，模擬共軍自淡水河口登陸，台北市北方兩個行政區約48萬人口，至少有25萬名民眾需要避難收容。下午2至5時實施180分鐘民生必需品配售、戰災搶救、救濟站災民轉移收容及急救站傷患現場醫療處理等實作演練。

台北市兵役局表示，今將在中山國小示範開設收容救濟站、急救站，小巨蛋實施民生物資配售站演練，中華電信信義園區進行關鍵基礎設施防護演練。

結合北市城市韌性操演想定，國軍今年特別落實淡水河口防務實作，不但在河面實爆阻絕物，且在河口兩岸首度部署海軍機動反艦飛彈；從淡江大橋施工處至關渡大橋河段，兩岸嵌制河面火點不再隱晦以象徵物示範，而是實際部署CM34雲豹3零鏈砲甲車、CM11勇虎戰車；操演時還結合工兵群M56渦輪發煙車，發煙遮蔽整建中的河防重鎮營區，實作程度遠高於往年，廣為民眾目擊。賴總統15日一一檢視防務，並抵達淡水高地視察復仇者防空飛彈陣地，由軍方持戰術平板簡報河口地形。

據證實，淡水河防經漢光41號電腦兵推驗證後完成調整，陸戰隊66旅主力改編制從事中樞衛戍任務後，北岸八里包括台北港重要目標防護任務、反登陸與城鎮戰等，改由陸軍269旅接手，昨、今已完成部署實作，今年透過操演，外界獲悉陸軍將拖式2B反裝甲飛彈車、雲豹30公厘鏈砲車、81迫砲車群部署到八里。269旅將接裝1個連的M1A2T戰車，明年將機動部署用於台北港防護任務。

M1A2T戰車目前規劃由裝甲584旅3個聯兵營接裝，每個營兩個連計28輛，3個營共84輛。269旅則有1個營接裝1個連計14輛。兩個旅總計98輛，10輛由裝甲兵科教育訓練單位控管。 淡水河口南岸台北港的「重要目標防護」任務，明年將由陸軍269旅換裝M1A2T戰車連後接手，戰時部防八里阻滯敵軍。記者曾原信／攝影

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