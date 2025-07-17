影／漢光演習確保空中戰力 第五作戰區演練夜間跑滑道搶修

歹勢，誤會啦。M1A2T戰車這枚裝填練習用的穿甲貧鈾彈的假彈模型，是隨車配賦彈藥，跟著戰車到台灣。這顆練習彈，也證明台美軍工交流沒有意料之外的驚豔，因為美國從不輸出貧鈾彈。 倒是M1A2T戰車的通訊系統有看頭。這次展示射擊，看到被打入冷宮的中科院研發的先導型戰術鏈系統，已在M1A2T戰車電腦系統使用。

2025-07-17 07:30