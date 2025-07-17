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影／漢光演習確保空中戰力 第五作戰區演練夜間跑滑道搶修

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
漢光演習中，國軍第五作戰區昨天演練夜間跑滑道搶修，確保空中戰力。圖／軍方提供
漢光演習中，國軍第五作戰區昨天演練夜間跑滑道搶修，確保空中戰力。圖／軍方提供

漢光演習持續中，國軍第五戰作戰區昨晚在中部地區實施夜間機場跑滑道搶修演練，模擬跑道遭受飛彈攻擊，搶修小組接獲命令後，依標準程序展開彈坑勘測、破損區域標定與填補作業，並完成跑滑道鋪設任務。

軍方指出，第五作區所屬五支部未爆彈處理小組待命，投入未爆彈處理。單位官兵各司其職，有條不紊完成任務，供戰機起降順遂，維持空防作戰能量不墜。

漢光演習中，國軍第五作戰區昨天演練夜間跑滑道搶修，確保空中戰力。圖／軍方提供
漢光演習中，國軍第五作戰區昨天演練夜間跑滑道搶修，確保空中戰力。圖／軍方提供
漢光演習中，國軍第五作戰區昨天演練夜間跑滑道搶修，確保空中戰力。圖／軍方提供
漢光演習中，國軍第五作戰區昨天演練夜間跑滑道搶修，確保空中戰力。圖／軍方提供

飛彈 漢光演習 命令

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