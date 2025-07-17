廣角鏡／漢光第8天 模擬兩岸全面開戰

國軍漢光四十一號實兵操演昨進入第八天，依照軍方想定，模擬兩岸全面開戰，面對共軍登陸，國軍展開縱深防禦。昨天凌晨，北部第三作戰區在松山機場執行反空（機）降作戰操演，新編成的海軍陸戰隊六六旅衛戍戰鬥隊首次投入操演。

同時，海軍也低調模擬演練美軍大型運輸艦自東部外海，由空、海軍開闢的安全走廊護航下進入花蓮港，裝卸重要軍需及物資。

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