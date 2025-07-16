2大陸海警船疑試探東沙海上勤務部署 海巡署驅離

中央社／ 高雄16日電

海巡署東南沙分署今天凌晨在東沙島周邊偵獲2艘中國海警船進入管轄水域，派遣「巡護八號」前往對應，不排除2船藉漢光演習期間，以「灰色地帶」模式測試台灣海上勤務部署。

海洋委員會海巡署東南沙分署發布新聞稿指出，東沙指揮部凌晨零時50分許於東沙島南方25浬處，偵獲中國海警船「3105」進入東沙管轄水域，派遣在航任務艦「巡護八號」加速前往預置對應。

東南沙分署表示，「巡護八號」凌晨1時17分許抵達東沙東南方19.7浬位置監控對方時，又偵獲中國海警船「3103」在東沙南方22浬出現，「巡護八號」全程併航監控及廣播驅離。

東南沙分署說明，「巡護八號」併航驅離2艘海警船最近距離僅0.8浬，後續2艘海警船在上午11時35分許於東沙西南方29浬，以航向南南東、航速12節航離東沙海域。

東南沙分署指出，此次2艘海警船幾乎同時出現在東沙海域，有共伴巡航跡象，且均未開啟AIS船舶自動辨識系統，企圖隱匿航跡。東南沙分署不排除2船藉國軍漢光演習期間，以「灰色地帶」模式測試台灣海上勤務部署，消耗海巡執法能量。

海巡署表示，中國海警船近年頻繁在東沙及金門水域出沒襲擾，甚至在南海及印太地區侵權及挑釁鄰國，嚴重影響區域安全及穩定，破壞國際間互助信任機制。

海巡署說明，將持續派遣大型艦船守衛東沙海域，堅定捍衛國家主權及海洋權益，並呼籲國際間理念相近國家團結一致，攜手守護自由民主，共同維護台海及印太區域和平穩定。

漢光演習 海巡署 東沙島

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