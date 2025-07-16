影／第四作戰區模擬敵軍登陸台南灘岸 步兵137旅運用城鎮特性遲滯敵軍

漢光41號演習實兵演練今天進入縱深防禦作戰階段，在台南市灘岸邊模擬敵軍已登陸，持續向城鎮前進，第4作戰區步兵137旅教召部隊依令實施逐次抵抗，延緩敵軍北進企圖。官兵結合地形地物與既有設施，在重要路段展開防禦部署，運用城鎮特性，遲滯敵軍行動。
漢光41號演習實兵演練，第4作戰區昨天模擬台南市地區裝甲564旅猝然遭敵無人機攻擊，造成大量人員傷亡，演練戰傷救護課目，並結合後送管制站進行二級衛勤支援，驗證部隊緊急醫療應處與後送協調機制。
昨天演練開始，單位立即進行自救互救與戰傷救護，於安全區域開設傷患收集點，檢視人員傷情、受傷人數及生命並徵象等後送管制站評估；中、重度傷患，後送至4支部衛生營開設後送管制站。並結合國軍左營總醫院前進外科小組（FRSD）提供戰場緊急手術支援。
演練中模擬傷患需實施手術室血管架橋手術，外科醫師透過視訊眼鏡即時連線左營總醫院，由相對應科別的醫師遠端診斷傷勢並提供處置指示，使官兵得以依照傷情獲得正確醫療處置，保存肢體避免截肢，迅速恢復戰力。
今天137旅教召部隊操演，執行縱深陣地逐次抵抗，官兵依據現地地形及建物，於高處配置T74排用機槍及M249班用機槍等火力，藉以瞰制敵軍；官兵在抵達防禦陣地後，運用事前構築好紐澤西護欄等掩體，強化整體防禦能力。
八軍團指出，今日第4作戰區演練戰傷救護課目，單位教召員經過連日訓練後，已熟稔戰術動作，面對任務時全力奔跑於重要道路上、瞄準動作確實，展現部隊作戰韌性與訓練成效。
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