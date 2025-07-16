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國軍持續投入台南災後復原 四戰區：市容逐漸恢復

中央社／ 台北16日電

颱風丹娜絲重創南台灣，負責南台灣防務及救災的國軍第四作戰區表示，今天針對鹽水區等15行政區持續投入可用兵力協助清理，經多日來軍民協調合作，已漸漸恢復市容，迄今一共派遣超過3000人次救災。

第四作戰區下午表示，多日來經軍民的協調合作，已漸漸恢復市容，今天針對鹽水區等15行政區持續投入可用兵力協助清理；軍聞社昨天則發布影片提及，四戰區5日起派遣超過3000人次兵力救災，確保國軍與民眾站在一起。

四戰區提到，來自陸軍砲兵訓練指揮部的許淂荃上士，身為台南子弟自告奮勇參與救災，帶領排組官兵連日深入學甲區各處災點，實際協助民眾恢復家園。

四戰區指出，許淂荃已連續第10天參與救災，從最初清理倒塌樹木與鐵皮開始，協助恢復道路通行；接續協助當地國中小清除傾倒的大型樹木，再到深入災區協助搬運瓦礫雜物，今日更持續協助護理之家搬運傾倒樹木與障礙物。

許淂荃認為，帶領官兵一起清理家園，當道路、公園漸漸變得整齊乾淨，聽到鄉親們一句「辛苦了」，連日來，大家救災的辛苦全都值得了。

颱風 陸軍 國軍

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