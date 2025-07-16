漢光演習復仇者飛彈系統進駐新北 鞏固大台北空防

國軍「漢光41號」演習實兵操演今天進入第8天，陸軍防空部隊攜掛刺針防空飛彈的復仇者飛彈系統今天持續在新北大都會公園等地駐防，鞏固大台北地區空防。

為期10天9夜的「漢光41號」演習實兵操演今天進入第8天，按照國防部規劃，昨天、今天為模擬中國人民解放軍已經登陸台灣，企圖實施縱深作戰建立灘頭堡、攻占港口及機場，國軍則透過軍民整合，演練縱深防禦暨持久作戰。

中央社記者今天前往新北大都會公園，發現隸屬於陸軍砲兵部隊的1輛復仇者飛彈車與中型戰術輪車進駐，復仇者飛彈系統是以悍馬車作為載台，官兵透過偽裝網將悍馬車的車頭遮蓋，改變車身外型，僅露出車身後方的飛彈塔、2組4聯裝刺針防空飛彈發射架與50機槍，並保持對空警戒姿態，官兵持T91戰鬥步槍於陣地周遭警戒。

距離新北大都會公園不遠處，也是位於河灘地的停車場，則是有另1輛復仇者飛彈車、中型戰術輪車以及1輛射控相關車組進駐，除復仇者飛彈系統的飛彈塔、發射架與50機槍未以偽裝網遮掩外，其餘裝備均以偽裝網遮蓋且有效隱藏裝備原有輪廓，不易從遠方發現該處陣地。

青年日報曾報導，陸軍復仇者飛彈系統（AN/TWQ-1 Avenger）由悍馬車配置飛彈塔、2組飛彈發射架與50機槍組成，可以獨立作戰，另以蜂眼（PODARS）相列雷達搜索目標，傳遞防情給指揮管制車，再由指揮管制車目標賦予復仇者飛彈車，執行防空作戰，所發射的刺針飛彈最大速度可達2.2馬赫，有效射程4公里，透過「被動紅／紫外線」雙模式光學尋標器自動導向，自動追瞄導向目標。

台灣是少數同時操作「雙聯裝」、「車載式復仇者」、「阿帕契空載型」及「人攜式肩射型」等4種不同型態刺針飛彈的國家。

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