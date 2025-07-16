快訊

台師大抽血案炎上…教練165字親筆道歉信曝光 網轟：有夠假

每月金援3萬…緯創數技投控董座被爆擁小40歲女密友 接送情逾10年

母子情深！母象不捨夭折小象 「象鼻牽遺體伴行數日」背後原因鼻酸

聽新聞
0:00 / 0:00

漢光演習共軍攪局 今早「聯合戰備警巡」38戰機出海擾台

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國軍漢光演習如火如荼進行中，共軍再次發動聯合戰備警巡操演，大批機艦出海對台周邊空、海域進行騷擾。圖為共軍殲16戰機。圖／國防部提供
國軍漢光演習如火如荼進行中，共軍再次發動聯合戰備警巡操演，大批機艦出海對台周邊空、海域進行騷擾。圖為共軍殲16戰機。圖／國防部提供

國軍漢光41號演習進入第8天，即將進入尾聲，不過共軍今天出動大批機艦出海執行「聯合戰備警巡」，國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並且適切應處。

國防部今天表示，自上午8時07分起，陸續偵獲中共殲-16、空警-500 等各型主、輔戰機及無人機計 38 架次出海活動，其中 28 架次逾越中線及其延伸線，進入我中部及西南空域，配合共艦，假所謂「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。

國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

飛彈 國防部 國軍

延伸閱讀

漢光Day8／中部戰區縱深防禦作戰 運用城鎮廠房牽制共軍

漢光Day8／戰車野戰搶修演練 專家：持久戰也是美關切重點

漢光演習第8天模擬敵軍登陸 陸軍長城部隊縱深防衛演練

顧立雄視導空軍跑道搶修演練 慰勉官兵漢光演習辛勞

相關新聞

金融時報：台灣漢光演習事故頻傳 意外凸顯1特點是敵軍惡夢

金融時報15日報導，台灣軍方9日起展開漢光演習，顯著將實際演練延伸至民眾生活場域，初期頻頻發生軍用車輛卡位、碰撞等磨合問...

部隊鍋 EP227｜漢光41無劇透演習 讓你有看沒有懂？

史上最長10天9夜漢光41號演習，在加入前三天的灰色衝突階段之後，節奏大為改變，部隊移動也比以往來的不定。而且漢光期間內本島唯一實彈科目，還強調是「非漢光」。今年的漢光，會讓你有看沒有懂，本集邀請到前空軍新聞官王鳴中，解析漢光41演習在做些什麼？

漢光演習共軍攪局 今早「聯合戰備警巡」38戰機出海擾台

國軍漢光41號演習進入第8天，即將進入尾聲，不過共軍今天出動大批機艦出海執行「聯合戰備警巡」，國防部強調，國軍運用聯合情...

漢光Day8／中部戰區縱深防禦作戰 運用城鎮廠房牽制共軍

漢光41號實兵演習進入第8天，中部第五作戰區今天在台中地區實施「要域縱深防禦作戰演練」，運用城鎮各種建築、廠房、加油站等...

漢光Day8／戰車野戰搶修演練 專家：持久戰也是美關切重點

國軍年度漢光41號實兵演習進入第8天，軍方在桃園地區演練「戰車野戰搶修作業」，裝甲584旅官兵及龍潭聯保廠「前進支援小組...

漢光演習第8天模擬敵軍登陸 陸軍長城部隊縱深防衛演練

國軍「漢光41號」實兵操演進入第8天，陸軍機械化步兵234旅上午在台中地區執行縱深防衛作戰演練，模擬敵軍登陸台灣後，陸軍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。