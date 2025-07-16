聽新聞
0:00 / 0:00
漢光演習共軍攪局 今早「聯合戰備警巡」38戰機出海擾台
國軍漢光41號演習進入第8天，即將進入尾聲，不過共軍今天出動大批機艦出海執行「聯合戰備警巡」，國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並且適切應處。
國防部今天表示，自上午8時07分起，陸續偵獲中共殲-16、空警-500 等各型主、輔戰機及無人機計 38 架次出海活動，其中 28 架次逾越中線及其延伸線，進入我中部及西南空域，配合共艦，假所謂「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。
國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。
👉726大罷免決戰
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言