漢光Day8／中部戰區縱深防禦作戰 運用城鎮廠房牽制共軍

漢光41號實兵演習進入第8天，中部第五作戰區今天在台中地區實施「要域縱深防禦作戰演練」，運用城鎮各種建築、廠房、加油站等民間資源，牽制、誘導假想登陸敵軍，達到逐次削弱敵軍戰力的目的。

依照國防部想定，昨天、今天為模擬兩岸全面開戰，面對共軍登陸，國軍展開縱深防禦，並且透過軍民整合進行持久作戰。

中部第五作戰區今天在台中地區實施「要域縱深防禦作戰演練」，模擬敵增援部隊持續突入，守備部隊利用地形、建築物等地障掩護，將敵軍牽制、誘導進入預想殲敵區域，由打擊部隊運用兵、火力進行聯合打擊，拒止、削弱敵有生戰力，在各部隊默契配合下，展現國軍防衛韌性。

軍方強調，縱深防禦之作戰重點在於「拒止戰鬥」、「預想殲敵區之有限目標攻擊」、「道路機動阻絕」等項進行演練，由守備部隊及主戰部隊（聯兵營）等單位密切配合，運用城鎮各種建築、廠房、加油站等民間資源，發揮全民防衛韌性，方能有效達成逐次削弱敵軍戰力之目的。 漢光41號演習第8天，第五作戰區在台中地區實施「要域縱深防禦作戰演練」，運用城鎮各種建築、廠房、加油站等民間資源，牽制、誘導假想登陸敵軍，達到逐次削弱敵軍戰力。圖／第五作戰區提供 漢光41號演習第8天，第五作戰區在台中地區實施「要域縱深防禦作戰演練」，運用城鎮各種建築、廠房、加油站等民間資源，牽制、誘導假想登陸敵軍，達到逐次削弱敵軍戰力。圖／第五作戰區提供 漢光41號演習第8天，第五作戰區在台中地區實施「要域縱深防禦作戰演練」，運用城鎮各種建築、廠房、加油站等民間資源，牽制、誘導假想登陸敵軍，達到逐次削弱敵軍戰力。圖為拖式2B飛彈車。圖／第五作戰區提供 漢光41號演習第8天，第五作戰區在台中地區實施「要域縱深防禦作戰演練」，運用城鎮各種建築、廠房、加油站等民間資源，牽制、誘導假想登陸敵軍，達到逐次削弱敵軍戰力，並派出CM11戰車掃蕩支援。圖／第五作戰區提供

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