漢光Day8／戰車野戰搶修演練 專家：持久戰也是美關切重點

國軍年度漢光41號實兵演習進入第8天，軍方在桃園地區演練「戰車野戰搶修作業」，裝甲584旅官兵及龍潭聯保廠「前進支援小組」，利用戰場救濟車在極短時間內完成吊掛引擎蓋及檢修作業。軍事專家分析，野戰保修能量是能否持久作戰的關鍵，相信也是美軍關切的重點之一。

國軍漢光演習進入第8天，依照國防部想定，昨天、今天為模擬兩岸全面開戰，面對共軍登陸，國軍展開縱深防禦，並且透過軍民整合進行持久作戰，往年漢光演習大多推演至「灘岸殲敵」便結束，今年則推進到「城鎮防衛」，因此國軍縱深防禦及持久戰力成為重要驗證項目。

陸軍第三作戰區今天在桃園高中內演練「戰車野戰搶修作業」，模擬584裝甲旅所屬的CM11勇虎戰車在作戰過程中故障損壞，單位初步評估無法自力修復後，立即連繫三支部龍潭聯保廠的地區前進支援小組，協助進行拆裝搶修。

演練一開始，戰車營及聯保廠官兵採用M88A1戰場救濟車吊掛CM11戰車上引擎蓋，並且拆換引擎室中的風扇，搶修過程中，也有官兵在附近持槍警戒。軍方解釋，根據標準規範，吊換戰車引擎應在1個小時內完成。

根據過去戰場經驗，戰車在戰鬥中遭遇不可修復的比例並不高，大多屬於經過高強度機動後造成的機械故障，只要透過有效率的搶修，多半可迅速補充恢復戰力。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲舉例，二戰期間東線戰場著名的1943年庫斯克會戰（衛城戰役），德軍南部戰線的戰車一度僅剩490輛，但由於德軍的野外保修能量強大，第二天便增加了60輛、第三天又比第一天多了130輛，凸顯野戰保修的關鍵重要性。

揭仲指出，戰爭的過程就是不斷地作戰、耗損、維修再作戰，尤其共軍是渡海作戰，理論上國軍的後勤尤其零附件一定比侵台共軍完整，若能妥善編組、調派支援，將可使國軍在戰線維持數量優勢，因此相信持久作戰的重要性，也會是美軍關切的重點。 漢光41號演習，陸軍第三作戰區演練「戰車野戰搶修作業」，模擬584裝甲旅CM11戰車在作戰過程中故障損壞，龍潭聯保廠的地區前進支援小組，協助進行搶修。記者李人岳／攝影 漢光41號演習，陸軍第三作戰區演練「戰車野戰搶修作業」，模擬584裝甲旅CM11戰車在作戰過程中故障損壞，龍潭聯保廠的地區前進支援小組，協助進行搶修。記者李人岳／攝影

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