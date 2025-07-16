金融時報：台灣漢光演習事故頻傳 意外凸顯1特點是敵軍惡夢

金融時報15日報導，台灣軍方9日起展開漢光演習，顯著將實際演練延伸至民眾生活場域，初期頻頻發生軍用車輛卡位、碰撞等磨合問題；有外國軍事官員觀察指出，台灣城市地形錯綜複雜，對進攻方而言「簡直是惡夢」，但前提是守軍能熟練掌握迷宮般的作戰環境。

金融時報報導描述，大批武裝標槍飛彈的憲兵14日清晨從台北捷運站出動，經過一排排尚未開始營業的商家，迅速進駐戰鬥位置。在其他地區，陸軍後勤指揮部善用捷運系統，從台北東郊運送彈藥和糧食物資。

台灣國防部9日起至18日展開漢光41號演習，這次演習在規模與時長均創下新紀錄，並且有別於過去僅模擬從沿岸擊退敵軍，這次著重若中共解放軍突然將對台演訓轉變為實際攻擊的情況。

金融時報認為，台灣政府明確向民眾傳遞一項訊息，「如果發生戰爭，這裡就是戰場」，一名當地長者受訪時如此表示。

金融時報稱，這次最顯著的改變在於更進一步將實際演習帶入民眾日常生活場域，可見戰車、運兵車與大型機動飛彈發射器穿梭於台灣大多數非山區的密集都市區。

然而，金融時報指出，這些軍事裝備與應用並非全然順利。

上周至少發生三起軍用車輛事故：一輛美製聖騎士（Paladin）自走砲誤闖狹窄住宅區街道，撞毀多輛停放車輛、一處窗戶鐵欄與一座水塔；一輛戰車撞凹一輛違停車輛；還有一輛愛國者防空飛彈車轉彎時，卡在一處麵店的遮雨棚下動彈不得。

對此，一名側面觀察台灣此次演習的外國軍事官員指出，這些事故凸顯在台灣城市場域作戰的複雜性。

這名官員直言：「這對於進攻方而言簡直是惡夢。這裡確實極具防禦性，但前提是防禦部隊已經完全掌握如何在這座迷宮般的城市中運作。」

與此同時，台灣民眾對於初期的演練磨合表現得相當包容。一名女子的車輛不慎遭軍方自走砲損壞，她大方表示：「軍方必須演練，我能理解。而且台灣的街道真的很窄。」

VIDEO Taiwan is conducting its largest annual military training initiative. The army conducts night drills to transport troops and supplies using the Taipei underground, while anti-landing live-fire exercises in Penghu and Matsu regions simulate a sudden Chinese invasion

🎥 pic.twitter.com/5U5pke3q13 — AFP News Agency (@AFP) July 14, 2025

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