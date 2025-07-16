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漢光41號第8天 馬防部北高守備大隊執行灘岸戰鬥

中央社／ 連江縣16日電

國軍「漢光41號」演習實兵操演今天進入第8天，馬祖防衛指揮部北高守備大隊於北竿地區執行灘岸戰鬥，驗證戰場應變與遂行作戰能力。

馬祖防衛指揮部上午發布消息稿指出，「漢光41號」演習第8天，轄下北高守備大隊模擬北竿地區灘岸遭敵突入後，部隊迅速依令重整，並集結兵力投入打擊作戰，驗證戰場應變能力。

馬防部指出，操演由打擊部隊執行，以CM21裝甲車搭載50機槍及40榴彈槍等武器，同時運用阻絕及兵、火力配置，快速執行戰術機動，並對突入敵軍進行拘束與打擊，操演過程逼真緊湊。

馬防部透過新聞稿表示，透過高強度戰鬥操演，可有效驗證部隊面臨突發敵情時的應變能力，配合整體戰術運用，充分展現出戰場指揮與遂行作戰能力。

馬祖 漢光 演習

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