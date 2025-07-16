漢光41號第8天 馬防部北高守備大隊執行灘岸戰鬥

史上最長10天9夜漢光41號演習，在加入前三天的灰色衝突階段之後，節奏大為改變，部隊移動也比以往來的不定。而且漢光期間內本島唯一實彈科目，還強調是「非漢光」。今年的漢光，會讓你有看沒有懂，本集邀請到前空軍新聞官王鳴中，解析漢光41演習在做些什麼？

2025-07-16 12:32