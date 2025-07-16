漢光演習第8天模擬敵軍登陸 陸軍長城部隊縱深防衛演練

國軍「漢光41號」實兵操演進入第8天，陸軍機械化步兵234旅上午在台中地區執行縱深防衛作戰演練，模擬敵軍登陸台灣後，陸軍設置6道阻絕，透過雲豹甲車、拖式2B飛彈車與機械化步兵等抵抗戰鬥，以縱深空間運用兵、火力消耗共軍。

陸軍機械化步兵第234旅「長城部隊」，今天台中外埔區模擬敵人登陸後，由CM34裝步戰鬥車等輪型車輛，執行縱深防禦作戰，模擬抵抗作戰後，車輛快速轉進至預備陣地，完成接戰整備，有效遲滯並且持續消耗敵戰力，阻敵登陸後推進，轉進預備陣地後，官兵快速下車先行執行陣地搜索警戒，確保陣地安全後，即完成人員部署，隨時準備接戰。

戰鬥隊部隊抵抗作戰，隨後執行轉進作為，快速機動前往預備陣地，藉以達到持久作戰，消耗敵戰力，同時模擬敵增援部隊持續突入，守備部隊利用地形、建築物等地障掩護，將敵軍牽制、誘導進入預想殲敵區域，由打擊部隊運用兵、火力進行聯合打擊，拒止、削弱敵人的有生戰力，展現防衛韌性。

國軍「漢光41號」實兵操演進入第8天，陸軍機械化步兵234旅上午執行縱深防衛作戰演練，模擬敵軍已經登陸台灣，實施縱深作戰建立灘頭堡、攻占港口及機場，國軍則透過軍民整合，演練縱深防禦暨持久作戰。

演練過程十分逼真，國軍上午不只出動拖式飛彈車快速進入射擊位置實施射擊外，更演練120迫砲待命射擊，尤其得到居民的支持，另外操演完時，附近居民路過，更請操演官兵吃冰，實踐軍愛民，民敬軍的精神，展現另類的全社會防衛韌性。 國軍漢光41號實兵操演第8天，陸軍機械化步兵234旅今天模擬敵人登陸後，由CM34裝步戰鬥車執行縱深防禦作戰。記者黃仲裕／攝影 國軍漢光41號實兵操演第8天，陸軍機械化步兵234旅今天模擬敵人登陸後，由CM34裝步戰鬥車執行縱深防禦作戰。記者黃仲裕／攝影 國軍漢光41號實兵操演第8天，陸軍機械化步兵234旅今天模擬敵人登陸後，由CM34裝步戰鬥車執行縱深防禦作戰。記者黃仲裕／攝影

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