快訊

帶傘出門！對流雲系發展旺 14縣市大雨特報慎防強降雨

美韓關稅卡關可能原因曝 傳美要求南韓設立「天文數字投資基金」

星宇股東會一戰成名！演藝圈最會存錢的男人 37歲男星「10年買3房存上千萬」

聽新聞
0:00 / 0:00

漢光演習第8天模擬敵軍登陸 陸軍長城部隊縱深防衛演練

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
國軍漢光41號實兵操演第8天，陸軍機械化步兵234旅今天模擬敵人登陸後，由CM34裝步戰鬥車執行縱深防禦作戰。記者黃仲裕／攝影
國軍漢光41號實兵操演第8天，陸軍機械化步兵234旅今天模擬敵人登陸後，由CM34裝步戰鬥車執行縱深防禦作戰。記者黃仲裕／攝影

國軍「漢光41號」實兵操演進入第8天，陸軍機械化步兵234旅上午在台中地區執行縱深防衛作戰演練，模擬敵軍登陸台灣後，陸軍設置6道阻絕，透過雲豹甲車、拖式2B飛彈車與機械化步兵等抵抗戰鬥，以縱深空間運用兵、火力消耗共軍。

陸軍機械化步兵第234旅「長城部隊」，今天台中外埔區模擬敵人登陸後，由CM34裝步戰鬥車等輪型車輛，執行縱深防禦作戰，模擬抵抗作戰後，車輛快速轉進至預備陣地，完成接戰整備，有效遲滯並且持續消耗敵戰力，阻敵登陸後推進，轉進預備陣地後，官兵快速下車先行執行陣地搜索警戒，確保陣地安全後，即完成人員部署，隨時準備接戰。

戰鬥隊部隊抵抗作戰，隨後執行轉進作為，快速機動前往預備陣地，藉以達到持久作戰，消耗敵戰力，同時模擬敵增援部隊持續突入，守備部隊利用地形、建築物等地障掩護，將敵軍牽制、誘導進入預想殲敵區域，由打擊部隊運用兵、火力進行聯合打擊，拒止、削弱敵人的有生戰力，展現防衛韌性。

國軍「漢光41號」實兵操演進入第8天，陸軍機械化步兵234旅上午執行縱深防衛作戰演練，模擬敵軍已經登陸台灣，實施縱深作戰建立灘頭堡、攻占港口及機場，國軍則透過軍民整合，演練縱深防禦暨持久作戰。

演練過程十分逼真，國軍上午不只出動拖式飛彈車快速進入射擊位置實施射擊外，更演練120迫砲待命射擊，尤其得到居民的支持，另外操演完時，附近居民路過，更請操演官兵吃冰，實踐軍愛民，民敬軍的精神，展現另類的全社會防衛韌性。

國軍漢光41號實兵操演第8天，陸軍機械化步兵234旅今天模擬敵人登陸後，由CM34裝步戰鬥車執行縱深防禦作戰。記者黃仲裕／攝影
國軍漢光41號實兵操演第8天，陸軍機械化步兵234旅今天模擬敵人登陸後，由CM34裝步戰鬥車執行縱深防禦作戰。記者黃仲裕／攝影
國軍漢光41號實兵操演第8天，陸軍機械化步兵234旅今天模擬敵人登陸後，由CM34裝步戰鬥車執行縱深防禦作戰。記者黃仲裕／攝影
國軍漢光41號實兵操演第8天，陸軍機械化步兵234旅今天模擬敵人登陸後，由CM34裝步戰鬥車執行縱深防禦作戰。記者黃仲裕／攝影
國軍漢光41號實兵操演第8天，陸軍機械化步兵234旅今天模擬敵人登陸後，由CM34裝步戰鬥車執行縱深防禦作戰。記者黃仲裕／攝影
國軍漢光41號實兵操演第8天，陸軍機械化步兵234旅今天模擬敵人登陸後，由CM34裝步戰鬥車執行縱深防禦作戰。記者黃仲裕／攝影

陸軍 國軍

延伸閱讀

顧立雄視導空軍跑道搶修演練 慰勉官兵漢光演習辛勞

漢光第一作戰區操演軍民協力應變 展現防衛韌性

漢光演習馬防部莒光實彈射擊　確保即刻反制能力

漢光演習應對登陸敵軍 金防部火力掩護部隊部署

相關新聞

金融時報：台灣漢光演習事故頻傳 意外凸顯1特點是敵軍惡夢

金融時報15日報導，台灣軍方9日起展開漢光演習，顯著將實際演練延伸至民眾生活場域，初期頻頻發生軍用車輛卡位、碰撞等磨合問...

漢光Day8／戰車野戰搶修演練 專家：持久戰也是美關切重點

國軍年度漢光41號實兵演習進入第8天，軍方在桃園地區演練「戰車野戰搶修作業」，裝甲584旅官兵及龍潭聯保廠「前進支援小組...

部隊鍋 EP227｜漢光41無劇透演習 讓你有看沒有懂？

史上最長10天9夜漢光41號演習，在加入前三天的灰色衝突階段之後，節奏大為改變，部隊移動也比以往來的不定。而且漢光期間內本島唯一實彈科目，還強調是「非漢光」。今年的漢光，會讓你有看沒有懂，本集邀請到前空軍新聞官王鳴中，解析漢光41演習在做些什麼？

漢光演習第8天模擬敵軍登陸 陸軍長城部隊縱深防衛演練

國軍「漢光41號」實兵操演進入第8天，陸軍機械化步兵234旅上午在台中地區執行縱深防衛作戰演練，模擬敵軍登陸台灣後，陸軍...

漢光軍演投入大量資源 前艦長呂禮詩：軍購買來「心酸與空虛」

漢光41號實兵操演16日進入第8天。海軍前新江艦艦長呂禮詩表示，這次漢光軍演投入了大量兵力和武器，演習最重要的是想定必須...

漢光第七天 縱深防禦操演 增程型雄三飛彈首曝光

漢光四十一號實兵操演昨進入第七天，戰況推演全面作戰，賴清德總統視導在八里地區操演，軍方也首度公開增程型雄三飛彈、海軍「陸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。