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漢光第一作戰區操演軍民協力應變 展現防衛韌性

中央社／ 澎湖縣16日電
漢光41號演習，澎湖防衛部15日進行「核心地區作戰道路阻絕設置」演練，官兵實施野戰搶修戰損車輛與傳動軸更換作業。（澎湖防衛部提供）中央社
漢光41號演習，澎湖防衛部15日進行「核心地區作戰道路阻絕設置」演練，官兵實施野戰搶修戰損車輛與傳動軸更換作業。（澎湖防衛部提供）中央社

漢光41號演習，第一作戰區昨天實施核心地區道路阻絕、野戰搶修及大量傷患後送等演訓，過程逼真，展現官兵平時訓練成果與軍民協力應變效能，厚植國防安全韌性。

澎湖防衛部發布新聞稿指出，第一作戰區昨天進行「核心地區作戰道路阻絕設置」演練，澎防部步兵營結合徵用民間吊車在市區運用蛇腹型鐵絲網、鋼刺蝟及水泥塊等阻材，完成障礙布設，強化戰場遲滯效果，展現軍地協調與資源整合能力。

澎防部機步營也聯合民間廠商投入戰場搶修作業，針對橫拉桿、油管總成及傳動軸等關鍵系統進行故障排除，並完成輪型車輛輪胎更換任務，大幅縮短裝備停損時間，展現「後勤即戰力」能量。

陸軍第一地區支援指揮部則模擬部隊遭敵猛烈襲擊產生大規模傷患，衛生連實施「大量傷患後送」操演，衛勤官兵迅速出動野戰型與城市型救護車，依檢傷分類標準實施現地處置，並將傷患依序轉送至三總澎湖分院，有效提升戰場救護效能與黃金時間運用。

第一作戰區表示，此次操演以戰場真實情境為依據，驗證戰備計畫與軍民協力機制可行性，落實「平時整合、戰時動員」目標，持續強化部隊整體應變能力與防衛韌性，堅定捍衛國土、守護家園之決心。

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