顧立雄視導空軍跑道搶修演練 慰勉官兵漢光演習辛勞

國軍「漢光41號」演習實兵操演今天進入第8天，國防部長顧立雄昨天晚上赴花蓮，視導漢光演習空軍部隊夜間跑滑道搶修演練，及作戰所運作實況，慰勉官兵不分晝夜、戮力戰訓的辛勞與付出。

國防部今天發布新聞稿指出，顧立雄昨天抵達基地後，首先聽取跑滑道搶修演練說明，並實地視導搶修小組於極短時間內，展開彈坑勘測、破損區域標定與填補作業，完成玻璃纖維面蓆鋪設。現場也同步架設機動式攔截鋼繩，迅速恢復作戰條件，維持空防作戰穩定節奏。

隨後，顧立雄赴指揮所，實地瞭解運作狀況與指揮管制作為，聽取任務簡報與操演進程，肯定官兵面對瞬息萬變戰況，仍能保持高度專業素養，與冷靜應變能力，確保作戰指揮體系運作順暢不中斷。

顧立雄特別關心此次參與演練的軍事勤務隊教召員，感謝大家投入戰備整備任務的努力與奉獻；同時慰勉現地值勤及待命官兵，關心長時間執勤與夜間演練的身心狀況，叮囑部隊幹部妥善做好生活起居與休息照顧，確保官兵保持最佳狀態投入戰訓任務，共同努力守護國家安全。

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