漢光軍演投入大量資源 前艦長呂禮詩：軍購買來「心酸與空虛」

漢光41號實兵操演16日進入第8天。海軍前新江艦艦長呂禮詩表示，這次漢光軍演投入了大量兵力和武器，演習最重要的是想定必須合理，而且能夠結合現實，但漢光在這兩方面完全背離。

他進一步指出，演習代表賴清德總統真正的意圖是要展示給美國看所謂「自我防衛的決心」，而美國賣給台灣的武器基本是二線裝備，台灣跟美國買那麼多武器，最後買來的就是「心酸與空虛」，武器性能不如別人，可是價格比別人貴。

陸媒《環球時報》專訪呂禮詩，他指，漢光演習應該是「跨域」聯合作戰形態，所謂「跨域」也就是跨越陸、海、空、太空、網路與電子頻譜6個領域。但截至目前大家看到的其實都是開放給媒體採訪，究竟有多少兵力我們並不知道。

呂禮詩認為，演習最重要的是想定必須合理，且能夠結合現實，但漢光在這2方面完全背離。他指，現在作戰形態已經變成以無人機為主，即第一視角無人機以一種自殺的形態進行攻擊，而10日所看到的是國軍早上進行M1A2T坦克射擊，「這種武器連美軍自己的陸戰隊都已陸續淘汰。」

再說想定，呂禮詩提到，10日早在淡水河上，國軍拉上各種汽油桶，說未來可以阻絕解放軍的供給，但解放軍是這樣準備的嗎？從近年來的台海演習可以發現，解放軍真正的登陸演練應該叫作「多層雙超」。

他解釋，未來的作戰形態，一定是一開始進行大規模電子干擾，接下來就是今年海峽雷霆演習中看到的火箭彈攻擊，包括攻擊重要軍事設施以及基礎設施，如發電廠、燃氣槽、通信設施等。然後無人機對地面剩餘火力進行壓制，之後攻擊直升機帶著運輸直升機，開始進行登陸，可能在灘頭前，也可能在灘頭守備部隊的後面。當灘頭的殘餘力量幾乎被殲滅之後，才會出現氣墊登陸艇。

至於賴總統主張增加國防預算。呂禮詩在專訪中表示，買了這麼多美國武器，台灣僅得到「戰爭」而已。尤其美國還提供給台灣一些機槍或彈藥、防彈背心，都是品質堪憂，發霉、潮溼，或儲存狀況不當，「可以看出，美國只想讓台灣捲入戰爭，去當炮灰而已。」

呂提到，美國賣給台灣的武器基本是二線裝備。例如M1A2T坦克是專門給台灣的版本，它到底縮減了哪些性能其實台灣也不知道；再比如阿帕契攻擊直升機，很多性能跟美軍不一樣。他認為，台灣跟美國買那麼多武器，最後買來的就是「心酸與空虛」，武器性能不如別人，可是價格比別人貴。

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