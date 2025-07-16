漢光第七天 縱深防禦操演 增程型雄三飛彈首曝光

漢光四十一號實兵操演昨進入第七天，戰況推演全面作戰，賴清德總統視導在八里地區操演，軍方也首度公開增程型雄三飛彈、海軍「陸用型監偵無人機」，及新款「數位城市迷彩」戰鬥服等多項新裝備。

賴總統透過臉書表示，國軍在本次極限練兵的演習中有所收穫跟成長；他也很高興看到，不僅國造裝備的性能持續提升，在友盟國家協助下，「我們對高科技指管、新式武器裝備的操作能力，也都大幅增強」，可以建立更強大的擊殺鏈，讓國軍更有信心嚇阻外敵、守衛國土。

總統府表示，賴總統昨先後視導陸軍機步二六九旅機動指揮所、砲兵第廿一指揮部防空作戰演練、特戰指揮部特種作戰演練、五三工兵群聯外道路阻絕設置，以及海軍海鋒大隊機動中隊濱海打擊程序演練，亦頒發加菜金慰勉國軍辛勞。

海鋒大隊昨天首度曝光射程可達三百公里的增程型雄三反艦飛彈發射車；隨雄二、雄三飛彈車一起野戰機動部署在已經停業的「八仙樂園」舊址。這也是機動反艦飛彈首次被發現部署台北港周邊。

國造增程型超音速雄三反艦飛彈，專案名稱為「磐龍專案」，射程可達三百公里以上。編成八個區隊，各併入海鋒大隊所擴編八個反艦飛彈機動中隊。

海軍也向賴總統公開今年新接收的「陸用型監偵無人機」，海軍從去年至二Ｏ二八年編列廿四億元預算，籌購九六架軍用商規的「陸用型監偵無人機」。

另外，根據總統府公布照片，賴總統在視導廿一砲指部的復仇者防空飛彈系統時，說明官左手臂貼著防空部赴美進行「神箭演習」愛國者實彈射擊的紀念臂章，以鮮明的台美兩國國旗為背景，格外引人矚目。

同時，陸軍特指部在縱深防禦操演期間，也投入執行「特種偵察」、「火力導引」和「特種作戰」等三項科目，並首度公開數位城市迷彩戰鬥服。

縱深防禦操演重頭戲，陸軍二六九旅在八里港區及十三行博物館一帶，利用城鎮街廓展開縱深防禦作戰。除了八里之外，昨天凌晨，憲兵指揮部也在雙北交界的萬板大橋，首度實施「全線封鎖」演練，模擬敵軍自新北端攻入，執行「橋梁守備及據點群作戰」演練，軍方在橋面設置ＨＥＳＣＯ防禦工事在內的四道阻絕設施，並調來數輛公車停放橋頭作為阻絕，同時有雲豹裝甲車支援，對假想的敵方發射演習用的空包彈，使得深夜時段的萬華環南市場一帶槍聲大作。

城鎮韌性演習（昔稱萬安演習）選定沙鹿、梧棲、清水為重點驗證區，圖為在沙鹿家樂福的民眾配合人員引導至停車場避難。記者黃仲裕／攝影

城鎮韌性演習 中彰投苗登場

記者黑中亮、余采瀅、蔡家蓁／連線報導

二○二五城鎮韌性演習昨率先在中彰投苗登場，台中場次動員一萬二千人、四千多輛車輛，台中市長盧秀燕任指揮官；行政院長卓榮泰昨傍晚視察，強調演習逼真，看到傷患「以為真的受傷」，減災是中央地方共同責任，加強全社會韌性，國人不能置身度外。

盧秀燕表示，因為地緣政治關係，台灣可能面臨戰爭的風險，另外極端氣候可能帶來災變，像是過去的九二一地震，或近期南部的水災，結合公私力量演習，當災害或是戰爭發生時，才能守護家園。

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