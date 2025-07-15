國軍運用艾斯科防禦工事 美軍印太司令部率員高雄考察

國軍漢光41號演習實兵操演今（15）日實施「縱深防禦作戰」，美軍印太司令部一行20餘人由現役將領率隊，在陸軍八軍團指揮官廖建興陪同下，分批前往高雄小港等濱海地區考察部隊部署與阻絕設施，尤其是陸軍在此次操演大量運用「HESCO bastion」艾斯科防禦工事架設狀況，吸引美軍目光。

國軍北中南參演部隊昨起都實施「橋樑守備及據點群作戰」實戰化訓練，運用艾斯科防禦工事建構阻絕工程，陸軍曾表示是以少批量採購方式供鑑測及演訓使用，後續將依詳實評估，若有需求才建案採購。但漢光41號演習實兵操演裡陸軍在北、中、南都大量運用這項產品，美軍也特別考察關注，後續採購「情勢」明顯。

這批美軍印太司令部人員在一位現役少將率領下，由美國在台協會台北辦事處（AIT/T）聯絡事務組安排下，今日到第4作戰區針對陣地封鎖進行觀摩考察，8軍團在小港地區二港口南星路聯外道路旁，設置阻絕示範，傳統的蛇籠刺絲加反登樁後，就是艾斯科防禦工事，能作為人員與甲車掩體。這項陣地阻絕方式，在北、中、南各作戰區都能見到，部署順序甚至都相同。 美軍印太司令部一行20餘人由現役將領率隊，分批前往高雄小港等濱海地區考察部隊部署與阻絕設施，陸軍此次操演大量運用「HESCO bastion」艾斯科防禦工事架設狀況，吸引美軍目光。記者劉學聖/攝影 美軍印太司令部一行20餘人由現役將領率隊，分批前往高雄小港等濱海地區考察部隊部署與阻絕設施，陸軍此次操演大量運用「HESCO bastion」艾斯科防禦工事架設狀況，吸引美軍目光。記者劉學聖/攝影

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