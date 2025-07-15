快訊

不背棄支持者！柯文哲：死在裡面都不會逃亡 保釋金太高「寧可被押」

自喻「小蝦米對抗大鯨魚」 李文宗稱檢察官有集體迷思：認為代表正義

關鍵是人！黃仁勳：美國想在AI領域領先 要先鎖定「這個國家」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／漢光第七天演練港口防護作戰機動阻絕 美方人員到場

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
今天下午國軍333機步旅與54工兵群在高雄港外道路進行要港防護作戰暨「機動阻絕器材」設置，現場有十多名美方人員前來觀摩。記者劉學聖／攝影
今天下午國軍333機步旅與54工兵群在高雄港外道路進行要港防護作戰暨「機動阻絕器材」設置，現場有十多名美方人員前來觀摩。記者劉學聖／攝影

國軍「漢光41號」實兵操演進入第7天，按國防部規劃的演習期程，今天、明天為模擬解放軍已經登陸台灣，準備實施縱深作戰建立灘頭堡、攻占港口及機場，國軍則透過軍民整合，演練縱深防禦暨持久作戰，今天下午國軍333機步旅與54工兵群在高雄港外進行要港防護作戰暨阻絕設置，除了在道路上放置紐澤西護欄、鋼刺蝟、蛇腹型鐵絲網等阻絕器材，甚至有報廢車輛以及美製艾斯科（HESCO）防禦工事等資材設置「機動阻絕器材」阻絕設施，演練遲滯共軍登陸時間，誘使解放軍改道進入國軍所設置的殲敵區域。官兵冒著豔陽全副武裝演練，現場還來了十多名美方人員前來觀摩演練。

軍方表示，這項要港防護作戰暨設置阻絕演練，目的是防禦解放軍自高雄港登陸後，透過聯外道路直接攻入市區內，而在港區聯外道路設置「機動阻絕器材」進行阻絕，也是國軍自去年起所推動縱深防禦的其中一環。

今天下午國軍333機步旅與54工兵群在高雄港外道路進行要港防護作戰暨「機動阻絕器材」設置。記者劉學聖／攝影
今天下午國軍333機步旅與54工兵群在高雄港外道路進行要港防護作戰暨「機動阻絕器材」設置。記者劉學聖／攝影
今天下午國軍333機步旅與54工兵群在高雄港外道路進行要港防護作戰暨「機動阻絕器材」設置。記者劉學聖／攝影
今天下午國軍333機步旅與54工兵群在高雄港外道路進行要港防護作戰暨「機動阻絕器材」設置。記者劉學聖／攝影
今天下午國軍333機步旅與54工兵群在高雄港外道路進行要港防護作戰暨「機動阻絕器材」設置，現場有十多名美方人員前來觀摩。記者劉學聖／攝影
今天下午國軍333機步旅與54工兵群在高雄港外道路進行要港防護作戰暨「機動阻絕器材」設置，現場有十多名美方人員前來觀摩。記者劉學聖／攝影
今天下午國軍333機步旅與54工兵群在高雄港外道路進行要港防護作戰暨「機動阻絕器材」設置。記者劉學聖／攝影
今天下午國軍333機步旅與54工兵群在高雄港外道路進行要港防護作戰暨「機動阻絕器材」設置。記者劉學聖／攝影
今天下午國軍333機步旅與54工兵群在高雄港外道路進行要港防護作戰暨「機動阻絕器材」設置。記者劉學聖／攝影
今天下午國軍333機步旅與54工兵群在高雄港外道路進行要港防護作戰暨「機動阻絕器材」設置。記者劉學聖／攝影

高雄港 解放軍 國軍

延伸閱讀

漢光第七天／陸軍演練縱深防禦 賴總統視導增程型雄三反艦飛彈

影／漢光台南演練敵軍攻上灘頭 155榴彈砲10分鐘兩波火力支援攻擊

漢光淡水河口反擊戰 陸戰隊重回北岸協力陸軍阻殲敵軍

影／漢光海軍防禦性布雷操演 賴清德南下視察

相關新聞

賴總統視導赴美射彈臂章吸睛 雄三增程彈、無人機多項武器曝光　

國軍漢光41號演習今天在八里地區進行縱深防禦操演，賴總統親自前往視導，軍方也在三軍統帥面前首度曝光多項新武器裝備，除了增...

影／漢光第七天演練港口防護作戰機動阻絕 美方人員到場

國軍「漢光41號」實兵操演進入第7天，按國防部規劃的演習期程，今天、明天為模擬解放軍已經登陸台灣，準備實施縱深作戰建立灘...

漢光演習縱深防禦作戰 女兵扛標槍飛彈衝淡海情人橋

國軍漢光41號演習實兵操演進入第7天，實施「縱深防禦作戰」階段操演。陸軍關渡指揮部布署淡水河口的反裝甲連，狀況發布後，男...

視導漢光演習 賴總統：國軍在本次極限練兵中有所成長

今天是漢光41號演習第七天，賴清德總統今天前往新北八里視導縱深防禦作戰的演練情況。賴總統事後在臉書表示，國軍弟兄姊妹，都...

志航基地V-150裝甲車翻覆 空軍：2成員輕傷意識清楚

漢光演習期間，空軍台東志航基地發生憲兵警衛中隊V-150四輪裝甲車翻覆意外，空軍司令部表示，車上駕駛及車長輕傷且意識清楚...

海軍機動型增程雄三首部署八里 掩護台北港

國軍「漢光41號」實兵操演進入第7日，海軍海鋒大隊今（15）日上午在新北市八里「八仙樂園」舊址部署機動反艦飛彈，其中包括...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。