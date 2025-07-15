影／漢光第七天演練港口防護作戰機動阻絕 美方人員到場

國軍「漢光41號」實兵操演進入第7天，按國防部規劃的演習期程，今天、明天為模擬解放軍已經登陸台灣，準備實施縱深作戰建立灘頭堡、攻占港口及機場，國軍則透過軍民整合，演練縱深防禦暨持久作戰，今天下午國軍333機步旅與54工兵群在高雄港外進行要港防護作戰暨阻絕設置，除了在道路上放置紐澤西護欄、鋼刺蝟、蛇腹型鐵絲網等阻絕器材，甚至有報廢車輛以及美製艾斯科（HESCO）防禦工事等資材設置「機動阻絕器材」阻絕設施，演練遲滯共軍登陸時間，誘使解放軍改道進入國軍所設置的殲敵區域。官兵冒著豔陽全副武裝演練，現場還來了十多名美方人員前來觀摩演練。

軍方表示，這項要港防護作戰暨設置阻絕演練，目的是防禦解放軍自高雄港登陸後，透過聯外道路直接攻入市區內，而在港區聯外道路設置「機動阻絕器材」進行阻絕，也是國軍自去年起所推動縱深防禦的其中一環。 今天下午國軍333機步旅與54工兵群在高雄港外道路進行要港防護作戰暨「機動阻絕器材」設置。記者劉學聖／攝影 今天下午國軍333機步旅與54工兵群在高雄港外道路進行要港防護作戰暨「機動阻絕器材」設置。記者劉學聖／攝影 今天下午國軍333機步旅與54工兵群在高雄港外道路進行要港防護作戰暨「機動阻絕器材」設置，現場有十多名美方人員前來觀摩。記者劉學聖／攝影 今天下午國軍333機步旅與54工兵群在高雄港外道路進行要港防護作戰暨「機動阻絕器材」設置。記者劉學聖／攝影 今天下午國軍333機步旅與54工兵群在高雄港外道路進行要港防護作戰暨「機動阻絕器材」設置。記者劉學聖／攝影

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