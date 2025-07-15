賴總統視導赴美射彈臂章吸睛 雄三增程彈、無人機多項武器曝光
國軍漢光41號演習今天在八里地區進行縱深防禦操演，賴總統親自前往視導，軍方也在三軍統帥面前首度曝光多項新武器裝備，除了增程型雄三飛彈外，海軍也公開新獲得的軍用商規「陸用型監偵無人機」，陸軍航特部也測試新款「數位城市迷彩」戰鬥服；另外，陸軍21砲指部簡報官還配戴2021年赴美實彈射擊愛國者飛彈的紀念臂章，更引人矚目。
總統今天視導在八里地區操演的陸軍機步269旅機動指揮所、砲兵第21指揮部防空作戰演練、特戰指揮部特種作戰演練、53工兵群聯外道路阻絕設置，以及海軍海鋒大隊機動中隊濱海打擊程序演練。
其中海鋒大隊首度曝光射程可達400公里的增程型雄三反艦飛彈；隨雄二、雄三飛彈車一起執行野戰機動部署。
海軍除了公開雄三增程型飛彈外，也向賴總統公開今年新接收的「陸用型監偵無人機」，這款無人機有著定翼機的水平主翼、倒V字形水平尾翼，還有4組可垂直起降的螺旋槳及一組位於機尾的螺旋槳發動機。海軍從去年至2028年編列24億1441萬元預算，籌購96架「陸用型監偵無人機」，由智飛科技得標。
另外，根據總統府公布照片，賴總統在視導21砲指部的復仇者防空飛彈系統期間，說明官以平板電腦向賴總統進行簡報，其左手臂則貼著2021年空軍防空部赴美進行「神箭演習」愛國者實彈射擊的紀念臂章，臂章中央為愛國者二型飛彈，並以鮮明的台美兩國國旗為背景，上下有「TW-US JLFX」及「Tenacious Archer」，此照片由總統府發布，格外引人矚目。
另外，陸軍特指部在今天的縱深防禦操演期間，也投入執行「特種偵察」、「火力導引」和「特種作戰」等三項科目。透過總統府及國防部公布的操演照片，航特部首度公開數位城市迷彩戰鬥服。並繼海軍陸戰隊、憲兵之後也公布證實已經配備人攜式刺針防空飛彈。
這款迷彩服由白、灰及黑色數位碎點構成迷彩圖案，特指部指出，今天操演期間，部分人員受令穿著數位城市迷彩服進行偽裝潛伏，運用微型無人機掌握敵軍陣地、指揮所和後勤設施位置。緊接著「火力導引」階段，偵察人員即時回傳目標資訊，完成座標回報與射彈修正，由作戰區火協中心完成目標分配與火力協調，精準打擊敵軍集結區與防禦據點，驗證擊殺鏈運作效能。
最後「特種作戰」由特戰分遣隊員，攜帶人攜式刺針飛彈、標槍飛彈及狙擊槍，於敵行進動線部署伏擊陣地，有效遲滯敵軍行動，確保主戰部隊整建與防線穩固。
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