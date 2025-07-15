快訊

大型社死現場！壽星變「保鮮膜木乃伊」綁鋼管車遊街 下場慘了

不背棄支持者！柯文哲：死在裡面都不會逃亡 保釋金太高「寧可被押」

月入6萬付不起18萬罰金？才和甜美女友交往 鄧佳華被爆入獄服刑6個月

聽新聞
0:00 / 0:00

漢光演習縱深防禦作戰 女兵扛標槍飛彈衝淡海情人橋

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
陸軍關渡指揮部反裝甲連，男、女兵扛著標槍飛彈，衝上當地漁人碼頭知名地標「情人橋」上，劍指港嘴，模擬反制試圖進佔漁港的敵船。圖/讀者提供
陸軍關渡指揮部反裝甲連，男、女兵扛著標槍飛彈，衝上當地漁人碼頭知名地標「情人橋」上，劍指港嘴，模擬反制試圖進佔漁港的敵船。圖/讀者提供

國軍漢光41號演習實兵操演進入第7天，實施「縱深防禦作戰」階段操演。陸軍關渡指揮部布署淡水河口的反裝甲連，狀況發布後，男、女兵扛著標槍飛彈，衝上當地漁人碼頭知名地標「情人橋」上，劍指港嘴，模擬反制試圖進占漁港的敵船。

漢光實兵本月15至16日為縱深防禦，模擬共軍地面部隊持續向內陸突入，本島各作戰區結合縱深地區城鎮、地形優勢布設多重阻絕，遂行反資敵及逐次抵抗作戰，並持續以聯合火力對突入敵軍、港口、機場行政下卸部隊及後續登陸船團實施打擊，檢視重層縱深防禦部署具體作為。

賴總統今天特別在這個階段，在國軍將領陪同下視導淡水河口南北兩岸防務。

陸軍關渡指揮部聯兵一營連日來加強兵火力部署，在淡水漁人碼頭周邊部署CM34 雲豹30鏈砲車與CM11勇虎戰車。今日上午高達攝氏37度，操演狀況下達後，中型戰術輪車載著反甲連官兵開抵情人橋頭，官兵攜彈與槍枝衝上橋最高處，瞄準港嘴，射手有不少女性官兵。部隊認真看待操演狀況，受到民眾好評。

陸軍關渡指揮部反裝甲連，男、女兵扛著標槍飛彈，衝上當地漁人碼頭知名地標「情人橋」上，劍指港嘴，模擬反制試圖進佔漁港的敵船。圖/讀者提供
陸軍關渡指揮部反裝甲連，男、女兵扛著標槍飛彈，衝上當地漁人碼頭知名地標「情人橋」上，劍指港嘴，模擬反制試圖進佔漁港的敵船。圖/讀者提供

陸軍 漁人碼頭 淡水河

延伸閱讀

視導漢光演習 賴總統：國軍在本次極限練兵中有所成長

漢光演習志航基地意外 憲兵V150輪型甲車側翻2兵送醫

漢光演習馬防部莒光實彈射擊　確保即刻反制能力

漢光演習應對登陸敵軍 金防部火力掩護部隊部署

相關新聞

志航基地V-150裝甲車翻覆 空軍：2成員輕傷意識清楚

漢光演習期間，空軍台東志航基地發生憲兵警衛中隊V-150四輪裝甲車翻覆意外，空軍司令部表示，車上駕駛及車長輕傷且意識清楚...

漢光演習縱深防禦作戰 女兵扛標槍飛彈衝淡海情人橋

國軍漢光41號演習實兵操演進入第7天，實施「縱深防禦作戰」階段操演。陸軍關渡指揮部布署淡水河口的反裝甲連，狀況發布後，男...

視導漢光演習 賴總統：國軍在本次極限練兵中有所成長

今天是漢光41號演習第七天，賴清德總統今天前往新北八里視導縱深防禦作戰的演練情況。賴總統事後在臉書表示，國軍弟兄姊妹，都...

海軍機動型增程雄三首部署八里 掩護台北港

國軍「漢光41號」實兵操演進入第7日，海軍海鋒大隊今（15）日上午在新北市八里「八仙樂園」舊址部署機動反艦飛彈，其中包括...

漢光演習志航基地意外 憲兵V150輪型甲車側翻2兵送醫

漢光演習期間軍方意外不斷，中午1點多，空軍台東志航基地憲兵警衛營1輛V150輪型裝甲車，爬坡時不明原因在基地內發生下滑側...

漢光第七天／陸軍演練縱深防禦 賴總統視導增程型雄三反艦飛彈

國軍年度漢光41號演習實兵操演進入第7天，陸軍269旅在八里港沿線一帶演練縱深防禦作戰，軍方在八里港外動用大型遊覽車等器...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。