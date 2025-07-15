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漢光演習縱深防禦作戰 女兵扛標槍飛彈衝淡海情人橋
國軍漢光41號演習實兵操演進入第7天，實施「縱深防禦作戰」階段操演。陸軍關渡指揮部布署淡水河口的反裝甲連，狀況發布後，男、女兵扛著標槍飛彈，衝上當地漁人碼頭知名地標「情人橋」上，劍指港嘴，模擬反制試圖進占漁港的敵船。
漢光實兵本月15至16日為縱深防禦，模擬共軍地面部隊持續向內陸突入，本島各作戰區結合縱深地區城鎮、地形優勢布設多重阻絕，遂行反資敵及逐次抵抗作戰，並持續以聯合火力對突入敵軍、港口、機場行政下卸部隊及後續登陸船團實施打擊，檢視重層縱深防禦部署具體作為。
賴總統今天特別在這個階段，在國軍將領陪同下視導淡水河口南北兩岸防務。
陸軍關渡指揮部聯兵一營連日來加強兵火力部署，在淡水漁人碼頭周邊部署CM34 雲豹30鏈砲車與CM11勇虎戰車。今日上午高達攝氏37度，操演狀況下達後，中型戰術輪車載著反甲連官兵開抵情人橋頭，官兵攜彈與槍枝衝上橋最高處，瞄準港嘴，射手有不少女性官兵。部隊認真看待操演狀況，受到民眾好評。
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