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視導漢光演習 賴總統：國軍在本次極限練兵中有所成長

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
今天是漢光41號演習第七天，賴清德總統今天前往新北八里視導國軍演練。圖／取自賴清德臉書
今天是漢光41號演習第七天，賴清德總統今天前往新北八里視導國軍演練。圖／取自賴清德臉書

今天是漢光41號演習第七天，賴清德總統今天前往新北八里視導縱深防禦作戰的演練情況。賴總統事後在臉書表示，國軍弟兄姊妹，都在本次極限練兵的演習中，有所收穫跟成長。在友盟國家協助下，「我們對高科技指管、新式武器裝備的操作能力，也都大幅增強」。

總統府表示，賴總統先後視導陸軍機步269旅機動指揮所、砲兵第21指揮部防空作戰演練、特戰指揮部特種作戰演練、53工兵群聯外道路阻絕設置，以及海軍海鋒大隊機動中隊濱海打擊程序演練。賴總統並分別聽取各單位戰場簡報，了解官兵實際操演情形，亦頒發加菜金慰勉國軍辛勞。

賴總統在臉書表示，台灣適合兩棲登陸的地點，一向都是國軍與敵人的關注重點；而成功的防衛作戰，需要陸、海、空等所有軍種的聯合行動。

賴總統指出，面對對手強化立體投射能力，國軍各軍、兵種必須協調合作，建立共同作戰圖像；並就地取材，強化隱蔽與機動性，以及高科技偵搜力、後勤醫療系統韌性等，才能有效挫敗敵人的意圖。

賴總統表示，國軍弟兄姊妹，都在本次極限練兵的演習中，有所收穫跟成長。他也很高興看到，不僅國造裝備的性能持續提升；在友盟國家協助下，「我們對高科技指管、新式武器裝備的操作能力，也都大幅增強」，可以建立更強大的擊殺鏈，讓國軍更有信心嚇阻外敵、守衛國土。

賴總統表示，有準備更安全，「當國軍越有戰力，我們就能越有信心」，可以為我國的自由民主、以及區域的和平穩定，貢獻更多牢靠的力量，並確保我們的日常生活，不受任何勢力侵犯干擾，讓台灣絕大多數人想要的現狀，得以被維持和守護。

演習 國軍

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