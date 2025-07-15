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志航基地V-150裝甲車翻覆 空軍：2成員輕傷意識清楚
漢光演習期間，空軍台東志航基地發生憲兵警衛中隊V-150四輪裝甲車翻覆意外，空軍司令部表示，車上駕駛及車長輕傷且意識清楚，目前送往台東馬偕醫院診療，空軍已派員調查釐清事故原因。
漢光41號演習進入第7天，中午1時多，志航基地憲兵警衛中隊1輛V-150輪型裝甲車，傳出在爬坡時不明原因在基地內發生下滑側翻意外，2名士兵受傷送醫，軍方救護車將人送台東馬偕醫院進行急救，其中1人左腿有受傷包紮情況，躺在擔架上送進急診室，不過意識清醒，另1人則輕傷。
空軍司令部表示，所屬憲兵中隊V-150輪型甲車，下午於營內執行任務返防期間發生翻覆事件，駕駛及車長輕傷且意識清楚，目前送往台東馬偕醫院診療，空軍司令部已派員實施調查以釐清肇案原因，確保人員、裝備安全及任務順利進行。
V-150系列是美國在越戰時期開發的四輪輕型裝甲車，美軍主要作為憲兵警衛、運輸車隊警戒及軍用機場防衛等用途，國軍在1980年代採購編入陸軍機械化師作為裝甲運兵載具。雲豹八輪甲車成軍後，陸軍除保留部分外，多數已陸續改編空軍警衛中隊，擔任各軍用機場防衛火力支援的角色。
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