海軍機動型增程雄三首部署八里 掩護台北港
國軍「漢光41號」實兵操演進入第7日，海軍海鋒大隊今（15）日上午在新北市八里「八仙樂園」舊址部署機動反艦飛彈，其中包括「雄三」增程型反艦飛彈發射車。這是機動反艦飛彈首次被發現部署台北港周邊。
今日在八里部署的機動飛彈車序列完整，4輛飛彈發射車包含雄2、雄3與雄3增程型，另有舉彈車。據了解部隊遠程自基隆機動部署到現地，可能是新成軍的6中隊。
新北八里閒置已久的「八仙樂園」，臨近台北港，距現址最近的海鋒部隊，為三芝大片頭的海鋒3中隊，但營區正在整建。中科院正在淡水為將成軍的濱海作戰指揮部興建新營舍，也將有海鋒機動飛彈中隊進駐河口。
國造增程型超音速雄三反艦飛彈，專案名稱為「磐龍專案」，射程可達300公里以上。機動型增程編成8個區隊，各併入海鋒大隊所擴編8個反艦飛彈機動中隊執行戰備。
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