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國軍四戰區投入3000兵力 持續台南12行政區救災

中央社／ 台北15日電

負責南台灣防務及救災的國軍第四作戰區今天表示，持續派遣兵力投入台南新營、官田、佳里、善化等12個行政區；軍聞社也發布影片提及，四戰區5日起派遣超過3000人次兵力救災，確保國軍與民眾站在一起。

第四作戰區下午表示，颱風丹娜絲災後復原進入第10天，四戰區持續派遣兵力投入台南新營、官田、西港、後壁、鹽水、麻豆、北門、學甲、七股、善化、佳里及將軍等12個行政區，協助清除倒塌樹木、枯枝、道路疏通、大型廢棄物搬運及落果清理等任務，加速鄉親恢復生活機能。

四戰區也提到，儘管正值「漢光41號演習」實兵階段，四戰區在強化戰備訓練效能，仍持續檢討可用兵力與機具，妥善調度支援各項防、救災工作，齊心守護家園。

軍事新聞通訊社也在臉書、Youtube等多個平台，發布「我們在！」影片。軍聞社指出，四戰區5日起共調派超過3000人次兵力支援災區，因此不管是救助災民還是戰演訓，國軍都與民眾站在一起。

影片 國軍 台南

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