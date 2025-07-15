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漢光演習應對登陸敵軍 金防部火力掩護部隊部署

中央社／ 金門15日電

國軍「漢光41號」實兵操演持續進行，金防部烈嶼守備大隊今天在金門大橋實施「縱深陣地逐次抵抗」演練，應對登陸敵軍，運用CM21甲車搶占地形要點，以火力壓制敵軍推進，掩護主力部隊調整部署。

10天9夜的國軍「漢光41號」演習實兵演練今天已是第7天，按國防部演練期程，今、明2天為模擬敵對台實施縱深作戰，國軍則透過軍民整合，演練縱深防禦暨持久作戰。

陸軍金門防衛指揮部執行「漢光41號演習」實兵演練，烈嶼守備大隊今天在金門大橋烈嶼端，執行「縱深陣地逐次抵抗」演練課目，應對登陸推進敵軍，以多層次縱深陣地，建構持久作戰防禦部署。

根據金防部新聞資料，此次演練採實兵、實地、實時、實裝方式，同時貼近戰場實況，從實戰角度發布輔助及臨機狀況，針對敵軍登陸推進，烈嶼守備大隊機動反應部署，機步連運用CM21甲車搶占地形要點，以火力壓制敵軍推進，掩護主力部隊調整部署。

金防部表示，防區秉持「獨立作戰」精神，平時戮力維持「高戰備」，並建立快速反應能力，這次實戰化演練，靈活調整兵力部署，驗證部隊協同作戰能力，同時展現防衛作戰韌性。

金防部 金門大橋 實兵演練

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