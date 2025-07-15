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漢光第七天／陸軍演練縱深防禦 賴總統視導增程型雄三反艦飛彈

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國軍年度漢光41號演習實兵操演進入第7天，陸軍269旅在八里港沿線一帶演練縱深防禦作戰，出動雲豹甲車及機步旅官兵模擬接戰登陸共軍，官兵並演練戰傷急救。記者李人岳／攝影
國軍年度漢光41號演習實兵操演進入第7天，陸軍269旅在八里港沿線一帶演練縱深防禦作戰，出動雲豹甲車及機步旅官兵模擬接戰登陸共軍，官兵並演練戰傷急救。記者李人岳／攝影

國軍年度漢光41號演習實兵操演進入第7天，陸軍269旅在八里港沿線一帶演練縱深防禦作戰，軍方在八里港外動用大型遊覽車等器材構築六道封鎖線，並出動雲豹甲車及機步旅官兵模擬接戰登陸共軍。賴清德總統不但在操演後視導封鎖線，並視察機動戰術部署的海鋒增程型雄三反艦飛彈。

國軍年度漢光41號演習實兵操演進入第7天，戰況推演全面作戰，共軍攻台經過濱海及灘岸決戰過程後，國軍防守部隊利用城鎮街廓展開縱深防禦作戰，陸軍機步269旅今天上午在新北八里一帶進行縱深防禦作戰演練。

作戰開始前，陸軍53工兵群已經在八里港區一線部署由水泥塊、紐澤西護欄、鋼刺蝟及蛇腹型鐵絲網、HESCO機動阻絕器材、貨櫃及大型遊覽車排列構成的六道阻絕線。

0900操演正式開始前，軍方透過廣播分別向周圍鄰里通告即將進行操演，雖有槍砲聲但民眾無須驚恐。操演區街廓雖有警方在外圍交管，不過仍有汽機車高速穿越街道。操演期間並未動用空包彈，另由心戰大隊心戰喊話車播放槍砲聲響並進行心戰喊話。

269旅雲豹裝甲車與步兵部隊在托二式飛彈車及CM22迫砲車掩護下，在二線迎擊假想敵軍。269旅官兵在雲豹甲車掩護下，逐次迎敵並機動變換接戰位置，期間並演練戰傷救護，由官兵背負假想受傷的同袍。

到場「觀戰」的中華戰略前瞻協會研究員揭仲解讀，國軍戰略構想是守備部隊在第一線拘束登陸敵軍，聯兵營打擊部隊則在第二線創造反擊機會，操演過程大致符合這個構想，同時雖然看到國軍部隊後退移動，但並非撤退，而是吸引共軍進入預設的口袋，尤其軍方運用各種阻絕設施，迫使共軍必須走我方預設的道路，我方就可在預設的交叉地帶發動反擊。

操演歷時約半小時結束，賴清德總統則在國防部長顧立雄等官員陪同下，於10時左右抵達八里商港九路的遊覽車及HESCO阻絕線，視導並慰勉操演部隊；稍後並轉往已經停業的八仙樂園，視導在當地機動部署的海鋒部隊增程型陸射雄三反艦飛彈。

國軍年度漢光41號演習實兵操演進入第7天，陸軍269旅在八里港沿線一帶演練縱深防禦作戰，軍方在八里港外動用大型遊覽車等器材構築六道封鎖線，並出動雲豹甲車及機步旅官兵模擬接戰登陸共軍。照片／陸軍第三作戰區提供
國軍年度漢光41號演習實兵操演進入第7天，陸軍269旅在八里港沿線一帶演練縱深防禦作戰，軍方在八里港外動用大型遊覽車等器材構築六道封鎖線，並出動雲豹甲車及機步旅官兵模擬接戰登陸共軍。照片／陸軍第三作戰區提供
國軍年度漢光41號演習實兵操演進入第7天，陸軍269旅在八里港沿線一帶演練縱深防禦作戰，軍方在八里港外動用大型遊覽車等器材構築六道封鎖線，並出動雲豹甲車及機步旅官兵模擬接戰登陸共軍。照片／陸軍第三作戰區提供
國軍年度漢光41號演習實兵操演進入第7天，陸軍269旅在八里港沿線一帶演練縱深防禦作戰，軍方在八里港外動用大型遊覽車等器材構築六道封鎖線，並出動雲豹甲車及機步旅官兵模擬接戰登陸共軍。照片／陸軍第三作戰區提供
國軍年度漢光41號演習實兵操演進入第7天，賴清德總統視導269旅縱深防禦操演，並視察機動戰術部署的海鋒增程型雄三反艦飛彈。記者李人岳／攝影
國軍年度漢光41號演習實兵操演進入第7天，賴清德總統視導269旅縱深防禦操演，並視察機動戰術部署的海鋒增程型雄三反艦飛彈。記者李人岳／攝影
國軍年度漢光41號演習實兵操演進入第7天，陸軍269旅在八里港沿線一帶演練縱深防禦作戰，軍方在八里港外動用大型遊覽車等器材構築六道封鎖線，並出動雲豹甲車及機步旅官兵模擬接戰登陸共軍。記者李人岳／攝影
國軍年度漢光41號演習實兵操演進入第7天，陸軍269旅在八里港沿線一帶演練縱深防禦作戰，軍方在八里港外動用大型遊覽車等器材構築六道封鎖線，並出動雲豹甲車及機步旅官兵模擬接戰登陸共軍。記者李人岳／攝影
國軍年度漢光41號演習實兵操演進入第7天，陸軍269旅在八里港沿線一帶演練縱深防禦作戰，軍方在八里港外動用大型遊覽車等器材構築六道封鎖線，並出動雲豹甲車及機步旅官兵模擬接戰登陸共軍。記者李人岳／攝影
國軍年度漢光41號演習實兵操演進入第7天，陸軍269旅在八里港沿線一帶演練縱深防禦作戰，軍方在八里港外動用大型遊覽車等器材構築六道封鎖線，並出動雲豹甲車及機步旅官兵模擬接戰登陸共軍。記者李人岳／攝影
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