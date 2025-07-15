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漢光演習馬防部莒光實彈射擊　確保即刻反制能力

中央社／ 連江縣15日電

國軍「漢光41號」實兵演習，馬祖防衛指揮部莒光守備大隊今天上午於莒光鄉實施實彈射擊，模擬敵軍自海上突襲，展現重層火力打擊能量，確保即刻反制能力。

馬祖防衛指揮部今天發布新聞稿指出，國軍「漢光41號」實兵操演進入第7天，繼昨天於南竿、北竿實彈射擊後，莒光守備大隊今天清晨於莒光地區實施實彈射擊，模擬敵軍自海上突襲。

馬防部說，實彈射擊過程中兩棲連以「成功艇」實施「近岸水域作戰」，有效打擊接近敵船，並執行防護射擊、戰力再整補及打擊部隊應援等實戰化操演，展現重層火力打擊能量。

馬防部說，莒光守備大隊今天同步於西莒直升機場實施反機降，阻敵戰力增長，以策應整體防衛作戰。

馬防部透過新聞稿強調，實彈射擊與指、管、通聯協調驗證，可以強化官兵接戰反應與戰場應變能力，提升整體作戰效能，確保防區在戰時具備即刻反制與應援作戰能力。

馬祖 實彈 實兵

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