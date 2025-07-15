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影／漢光演習大量傷患處置演練上午在頭份 下午還有城鎮韌性挑戰

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
國軍第五作戰區上午9點在苗栗頭份地區實施「戰傷救護及大量傷患前接後送處置演練」。圖／第五作戰區提供
國軍第五作戰區上午9點在苗栗頭份地區實施「戰傷救護及大量傷患前接後送處置演練」。圖／第五作戰區提供

國軍第五作戰區上午9點在苗栗頭份地區實施「戰傷救護及大量傷患前接後送處置演練」，演練官兵遭敵攻擊後產生大量傷患，衛生營官兵依照「前接、後送、穩定、分流」4大原則，迅速完成戰場初級救護、檢傷分類、現場穩定處置後，將病患轉運至頭份為恭紀念醫院，完成任務。

第五作戰區進行戰傷救護及大量傷患前接後送處置演練，官兵運用戰傷處置技術，包括止血、開放性傷口包紮、骨折固定與氣道維護等急救措施，確保傷患獲得最有效的後續醫療照護，提升整體戰場醫療支援能量。演習時間從上午9點展開，9點40分結束，這也是漢光演習其中的一項演練項目。

此外，下午1點30分將展開城鎮韌性（防空）演習，這次演習與往年萬安演習最大不同是不再照劇本演練，所有設備和人員都要等到接獲指令後才進場，考驗各單位的即時反應與應變能力。

國軍第五作戰區上午9點在苗栗頭份地區實施「戰傷救護及大量傷患前接後送處置演練」。圖／第五作戰區提供
國軍第五作戰區上午9點在苗栗頭份地區實施「戰傷救護及大量傷患前接後送處置演練」。圖／第五作戰區提供
國軍第五作戰區上午9點在苗栗頭份地區實施「戰傷救護及大量傷患前接後送處置演練」。圖／第五作戰區提供
國軍第五作戰區上午9點在苗栗頭份地區實施「戰傷救護及大量傷患前接後送處置演練」。圖／第五作戰區提供

頭份 病患 漢光演習

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