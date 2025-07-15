影／《軍情站》裝甲車台北開槍 憲兵萬華操演無痕封橋

萬華地區今晨甲車轟隆，萬板大橋邊槍聲大作。漢光41號演習進入到本島縱深防禦階段，15日清晨憲兵在萬板大橋進行橋梁阻絕設置，並依操演統裁部狀況下達，進行對敵遲滯與殲滅作戰。

除了萬板大橋橋頭附近制高處設置兵力埋伏，在橋梁上更設置了4處阻絕防線，每處長約120公尺，以拒馬、鋼刺蝟上置蛇腹型鐵絲網並附掛戰防雷、紐澤西護欄、蛇籠車、HESCO防禦牆進行五道固定式阻絕，並徵調北市公車排成車陣進行最後一道的防堵。

在統裁部裁判以煙幕彈下達敵軍進攻至最後一道防線的引導狀況時，憲兵202指揮部的CM34雲豹裝步戰車迅速抵達橋頭馳援，與憲兵步兵與警方維安特勤隊協同作戰。

午夜前部隊封橋進行阻絕設置時，運用新採購的HESCO模組化防禦牆進行橋梁入口的快速封阻，特別的是正常HESCO的設置在模組展開後是直接用鏟車(大山貓)以砂土直接填載。在封橋演練時則是以民間建築時常使用的砂石太空包進行填裝。憲兵表示，因今晨操演結束必須迅速解除交管，使用太空包可以將HESCO內的砂石迅速以吊車吊出，將HESCO快速拆解，避免HESCO的砂石散落地面造成恢復場地的拖延。