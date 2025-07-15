影／漢光演習金防部灘岸火殲實彈夜演 火網密布超震撼

國軍「漢光41號實兵演習」進入第7天，陸軍金門防衛指揮部及烈嶼守備大隊、砲兵營等單位昨晚展開聯合灘岸火殲夜間實彈射擊，整合戰車、甲車及各式火砲建制武力，執行策應作戰、野戰防空與灘岸殲敵等科目，演練過程氣勢磅礡、火光閃爍，現場吸引不少軍事迷專程到場觀賞，直呼「震撼又新奇」。

此次操演全面採實兵、實地、實時、實裝、實彈方式實施，並模擬敵軍登陸作戰，針對金門特殊地理位置與戰備需求設計課目，除本島部隊參演外，更同步整合大膽、二膽、東碇、獅嶼、猛虎嶼、復興嶼、北碇、草嶼與后嶼等九大離島守備隊，驗證「主島支援離島、離島掩護主島」的島群面性聯合作戰能力。

火力動員包含M60A3與M41D戰車、CM21與CM22甲車、M1式240公厘與105公厘榴彈砲、120與42公厘迫擊砲、20機砲、66火箭彈等各式武器裝備。各單位官兵依計畫完成任務分工與陣地部署，在震天砲響中，接力進行各階段打擊任務，展現聯合協同作戰實力與實戰化訓練成果。

操演期間，也有不少軍事迷到場觀賞，有人說，「第一次親眼看到這麼多火砲同時發射，真是太壯觀了！」

在地人陳先生表示，最令他印象深刻的是夜間火殲時砲火齊發的畫面，「現場震撼力遠超過想像，完全不像電視上看到的模擬畫面，這次真是不虛此行。」