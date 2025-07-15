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影／漢光演習金防部灘岸火殲實彈夜演 火網密布超震撼

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
陸軍金門防衛指揮部及烈嶼守備大隊等單位昨晚展開聯合灘岸火殲夜間實彈射擊，火力強大，相當震撼。圖/金防部提供
陸軍金門防衛指揮部及烈嶼守備大隊等單位昨晚展開聯合灘岸火殲夜間實彈射擊，火力強大，相當震撼。圖/金防部提供

國軍「漢光41號實兵演習」進入第7天，陸軍金門防衛指揮部及烈嶼守備大隊、砲兵營等單位昨晚展開聯合灘岸火殲夜間實彈射擊，整合戰車、甲車及各式火砲建制武力，執行策應作戰、野戰防空與灘岸殲敵等科目，演練過程氣勢磅礡、火光閃爍，現場吸引不少軍事迷專程到場觀賞，直呼「震撼又新奇」。

此次操演全面採實兵、實地、實時、實裝、實彈方式實施，並模擬敵軍登陸作戰，針對金門特殊地理位置與戰備需求設計課目，除本島部隊參演外，更同步整合大膽、二膽、東碇、獅嶼、猛虎嶼、復興嶼、北碇、草嶼與后嶼等九大離島守備隊，驗證「主島支援離島、離島掩護主島」的島群面性聯合作戰能力。

火力動員包含M60A3與M41D戰車、CM21與CM22甲車、M1式240公厘與105公厘榴彈砲、120與42公厘迫擊砲、20機砲、66火箭彈等各式武器裝備。各單位官兵依計畫完成任務分工與陣地部署，在震天砲響中，接力進行各階段打擊任務，展現聯合協同作戰實力與實戰化訓練成果。

操演期間，也有不少軍事迷到場觀賞，有人說，「第一次親眼看到這麼多火砲同時發射，真是太壯觀了！」

在地人陳先生表示，最令他印象深刻的是夜間火殲時砲火齊發的畫面，「現場震撼力遠超過想像，完全不像電視上看到的模擬畫面，這次真是不虛此行。」

金防部指出，本次演練以「仗在哪裡打，部隊就在哪裡訓」為原則，透過臨機狀況導入與動對靜射擊訓練，強化官兵應變反應與夜間作戰能力，確保在突發情境下能迅速反制，穩固防區戰力。

陸軍金門防衛指揮部昨晚展開聯合灘岸火殲夜間實彈射擊，火力強大，相當震撼。圖/民眾提供
陸軍金門防衛指揮部昨晚展開聯合灘岸火殲夜間實彈射擊，火力強大，相當震撼。圖/民眾提供
陸軍金門防衛指揮部昨晚展開聯合灘岸火殲夜間實彈射擊，吸引不少軍事迷到場觀賞。圖/民眾提供
陸軍金門防衛指揮部昨晚展開聯合灘岸火殲夜間實彈射擊，吸引不少軍事迷到場觀賞。圖/民眾提供
陸軍金門防衛指揮部及烈嶼守備大隊等單位昨晚展開聯合灘岸火殲夜間實彈射擊，火力強大，相當震撼。圖/金防部提供
陸軍金門防衛指揮部及烈嶼守備大隊等單位昨晚展開聯合灘岸火殲夜間實彈射擊，火力強大，相當震撼。圖/金防部提供
陸軍金門防衛指揮部及烈嶼守備大隊等單位昨晚展開聯合灘岸火殲夜間實彈射擊，火力強大，相當震撼。圖/金防部提供
陸軍金門防衛指揮部及烈嶼守備大隊等單位昨晚展開聯合灘岸火殲夜間實彈射擊，火力強大，相當震撼。圖/金防部提供

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