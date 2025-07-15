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【專家之眼】台海有事，日澳出力？

聯合報／ 湯紹成／亞太綜合研究院院長
美國海軍演練照片。圖／取自美國太平洋艦隊臉書
美國海軍演練照片。圖／取自美國太平洋艦隊臉書

目前台海緊張，區域安全格局正面臨重大挑戰。近日美國國防部積極與印太盟國溝通，針對「台灣有事」的應變作為升溫，尤其要求日本澳洲在潛在的美中軍事衝突中，明確表態各自的角色定位。然而，美方自身仍維持「戰略模糊」政策，未對是否出兵協防台灣做出明確承諾，此舉引發東京與坎培拉的疑慮與不滿，甚至被批評為「責任轉嫁」。

美國對台軍事支持近年逐步升級，包括軍售、訓練、聯合演習與情報共享等面向，展現其對台安全的關注與承諾。不過，「戰略模糊」仍是華府的政策基石，其目的是維持兩岸現狀，既抑制北京武力犯台，也防止台灣片面宣布獨立。然而，隨著中國軍力迅速提升、頻繁於台海周邊演訓，這種模糊策略的有效性受到質疑，也使美方開始重新評估自身在區域內的聯盟架構與應對方式。

在此情勢下，美國透過高層雙邊會談施壓日本與澳洲，希望兩國能在台海爆發戰事時提供基地、後勤支援甚至軍事介入。然而，日本受到和平憲法與強烈國內輿論的牽制，對涉入軍事衝突抱持高度保留態度。日本與澳洲也均顧慮，若過早表態可能導致與中國關係惡化，進而影響其經濟利益。兩國皆認為，美國若尚未明確自身承諾，卻要求他國率先表態，不具合理性，此乃與拜登政府的態度相左。

此種戰略不對稱壓力使日澳陷入兩難。一方面，作為美國印太戰略的重要支柱，無法輕易拒絕華府的要求；另一方面，在中美對抗態勢愈加緊繃之際，兩國不願成為衝突前線，淪為美中戰略角力的「棋子」。尤其日本地理位置鄰近台灣，若戰火波及琉球群島或與那國島，其後果恐將深遠難料。

儘管如此，日澳內部仍存有不同聲音。部分政界與安全專家警告，台灣若遭中國控制，將嚴重影響區域海上通道與整體地緣穩定，屆時日澳不可能保持中立。台日的地理接近性以及台澳在晶片製造與能源供應鏈上的高度互補，使三方在區域經濟與安全層面早已密不可分，形成客觀的命運共同體。

整體而言，美方要求盟友在假設性的台海戰爭中預先表態，暴露出其對戰略模糊政策的矛盾心理：既企圖透過模糊維持威懾力，又不願明確承諾可能帶來的政治與軍事代價。在此情況下，日澳對美「以身作則」的要求並非無理，而是合理的戰略考量。未來若華府欲整合盟國力量，共同維護台海和平與穩定，必須先釐清自身政策方向與軍事承諾，才能促使盟友共進退、形成真正有效的安全防線。

美國國防 澳洲 日本 台海

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